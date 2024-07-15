Российская певица Лолита Милявская, родом из Закарпатья и поддерживающая политику Кремля, снова оказалась в центре скандала после своего выступления на VK Fest. Во время концерта она исполнила песню "На Титанику" вместе с Инстасамкой. Как отметила Лолита, ее напарница очень нервничала во время живого исполнения.

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Многие пользователи социальных сетей выразили свое возмущение выступлением Инстасамки, критикуя ее вокальные способности и саму Лолиту за выбор партнера для совместного выступления. Комментарии в сети были крайне отрицательными:

"Это же ужас ужасный, одно дело записать на студии какой-то трек, там все подтянуто, доработано, а это же вживую. Просто трэш. Ну не уговаривайте нас ее любить, аж уши режет";

"После отъезда Пугачевой какие же вы все стали жалки и убоги... Лолита, дно давно пробито, не усугубляйте такими публикациями еще хорошую память о вас";

"Певице" не стыдно? Деградация эстрады продолжается! Лолита, вам не противно?".

Этот скандал возник после того, как Лолита была отменена за участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, что добавило еще больше негатива к ее репутации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита рассказала о своей кремлевской пенсии. Бывшая украинская певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья) со скандальной репутацией, которая уже много лет прислуживает верой и правдой кровавым путинским властям, рассказала своим фолловерам, какая у нее сейчас российская пенсия в стране-агрессорке.

Лолита особо выделила, что гордится быть "бабкой" — и теперь благодарит кремлевские власти за полученную надбавку к своей пенсии. Но при этом, если воспринимать за правду слова звезды, ей таких денег не хватает для обычного образа жизни. Поэтому певица активно тратит деньги, которые она отложила, гастролируя с концертами за все эти годы.



