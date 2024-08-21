Дочь главного российского пропагандиста Константина Эрнста, София, оказалась в центре внимания из-за необычного выбора завтрака, что вызвало резонанс в сети.

София Эрнст с отцом (фото из открытых источников)

Согласно информации из российского пропагандистского телеграмм-канала "Звездная пыль", София Эрнст предпочитает пиво и чипсы на завтрак.

"София Эрнст начинает утро как настоящий пацан: пиво и чипсы. А вдали пианист играет Круга. Ксения Собчак уже добавила свои комментарии. Мы успели повсюду," — сообщает канал.

Сама София также не скрывает своей любви к пиву, заявив, что будь она напитком, то это было бы пиво. На это заявление отреагировала пропагандистка Ксения Собчак, в шутку предложив ей стать пивом марки "Балтика", подчеркивая дешевизну и простоту такого выбора.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярную российскую певицу родственники закроют в рехабе . Российская певица Глюк'oZa (Наталья Ионова), поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, недавно почти сорвала концерт в Красноярске своим странным поведением. После инцидента она заявила, что причиной стало употребление антидепрессантов, назначенных ей после смерти бабушки.

Согласно сообщениям росСМИ Mash, родные и близкие планируют отправить артистку в реабилитационный центр, где раньше лечилась певица МакSим. Они рассматривают варианты как в России, так и за границей, и сама певица не против такого решения. Сейчас к ней приставили двух охранников, которые следят за ней на концертах и не отходят ни на шаг. По данным СМИ, в планах есть курс лечения по специальным запросам, включающий недельный VIP-тариф для прокапывания, очищения и стабилизации состояния после нервных срывов.

