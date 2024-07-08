Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, недавно умершей от онкозаболевания, Анна Заворотнюк, обратилась к своим подписчикам и заявила, что возвращается к обычной жизни.

Анна Заворотнюк (фото из открытых источников)

На своей странице в социальных сетях Анна отметила, что теперь ее мать не страдает страшной болезнью, с которой боролась пять лет.

"С сегодняшнего дня решила, что пора возвращаться. Все эти 40 дней я проводила много времени с семьей, очень много вспоминали маму — наши общие радостные моменты. И я для себя поняла одну очень правильную вещь, которая мне позволит как-то двигаться дальше, — это то, что ей там легче и лучше. Она очень сильно болела. Все эти пять лет были чрезвычайно тяжелыми.

Девушка также показала портрет своей матери и отметила, что Анастасия хотела сейчас видеть своих родных счастливыми.

"Мы, ее дети, должны быть ее продолжением, радовать, быть счастливыми, здоровыми и просто жить дальше. Выговорилась я вам", — сказала Заворотнюк.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что супруга Пескова призналась, что спаила российскую актрису, которая умерла от рака, перед смертью. В конце мая актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после длительной борьбы с агрессивной формой онкологии, продолжавшейся с 2019 года. Ее семья тщательно скрывала состояние здоровья артистки от посторонних глаз в течение пяти лет, но после ее смерти некоторые детали стали известны.

Один из таких случаев раскрыла фигуристка и поддержка путинского режима Татьяна Навка, коллега мужа Заворотнюк, Петра Чернышева. В интервью для российских СМИ она призналась, что нарушила рекомендации врачей и давала Заворотнюку вино по ее просьбе, даже когда актриса уже была лежачей больной.





