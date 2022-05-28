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Дочь Путина съездила в Германию, чтобы подтянуть лицо: СМИ выяснили подробности

Екатерина Тихонова прошла процедуру подтяжки лица в Германии

сегодня, 20:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Война войной, а поход к косметологу у одной из дочерей Путина по расписанию. И не где-нибудь, а в ненавистной Европе. Меньшая дочь президента России Екатерина Тихонова в очередной раз омолодилась, она прошла процедуры подтяжки лица у немецких косметологов. Об этом информирует немецкая газета Bild и Mirror .

Дочь Путина съездила в Германию, чтобы подтянуть лицо: СМИ выяснили подробности

Екатерина Тихонова (фото из открытых источников)

Важно, что 35-летняя дочь диктатора часто путешествует в Германию, и проходит там такие дорогостоящие косметические процедуры. Выполняя их ВИП – пациентке, проводят инъекции личной плазмы крови. Плазма выделяется на специальное оборудование, работающее по принципу центрифуги.

Эта недешевая процедура омоложения называется плазмолифтингом. Как утверждают, она нравится американской знаменитости Ким Кардашян. Что касается стоимости процедуры в немецких клиниках, то она стоит почти 3400 фунтов стерлингов за сеанс, или примерно 4300 долларов, об этом сообщает Mirror.

Медиа утверждает, что младшая дочь Путина еще сделала инъекции батоксом и гиалуроновой кислотой, чтобы не было морщин на лбу и морщин у губ.

"Екатерина Тихонова тратит тысячи евро на странные косметические процедуры — она, как и ее отец, хочет быть молодой и жить вечно?", — так комментируют западные СМИ омоложение дочери Путина.

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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-daughter-has-been-27065878?int_source=nba
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