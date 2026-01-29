Доходы Москвы резко упали: где просчитался Путин

Доходы России от экспорта нефти в 2025 году сократились примерно на 20% на фоне падения мировых цен и дополнительных вынужденных скидок на подсанкционную российскую нефть. Это усилило экономическое давление на страну-агрессорку в условиях затяжной войны, сообщает Financial Times.

После введения Соединенными Штатами санкций против "Роснефти" и "Лукойла" в ноябре разница между мировой ценой Brent и российской Urals почти удвоилась по сравнению с предыдущим месяцем. Москва вынуждена продавать Urals со скидкой около 24 долларов за баррель, тогда как в предыдущие два года дисконт составлял в среднем 15 долларов.

В декабре цена Urals опустилась до 39,2 доллара за баррель – минимального уровня со времен пандемии COVID-19. Некоторые поставляемые в Индию партии нефти продавались за 22-25 долларов за баррель, что почти равно себестоимости добычи. Аналитики не исключают, что в случае дальнейшего ужесточения американских санкций Россия сможет экспортировать нефть только по трубопроводам.

Дополнительным ударом для бюджета явилось укрепление рубля, курс которого в 2025 году превысил заложенный в бюджет показатель на 17%. За сочетание низких цен на нефть и крепкую валюту в 2026 году российский бюджет может недополучить около 3 трлн рублей, или 40 млрд долларов – почти 7,5% ожидаемых доходов.

В то же время, изменилась и география экспорта. В декабре поставки российской нефти в Китай возросли на 23%, в то время как экспорт в Индию упал на 29%. Часть танкеров вынуждена долго дрейфовать у берегов Азии в поисках покупателей. Эксперты отмечают: санкции оказывают медленный, но накопительный эффект, а дальнейшие потери Кремля будут в значительной степени зависеть от динамики мировых цен на нефть.

