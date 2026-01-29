logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Доходы Москвы резко упали: где просчитался Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Доходы Москвы резко упали: где просчитался Путин

Россия продает нефть почти по себестоимости, а бюджет рискует потерять десятки миллиардов долларов

29 января 2026, 12:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Доходы России от экспорта нефти в 2025 году сократились примерно на 20% на фоне падения мировых цен и дополнительных вынужденных скидок на подсанкционную российскую нефть. Это усилило экономическое давление на страну-агрессорку в условиях затяжной войны, сообщает Financial Times.

Доходы Москвы резко упали: где просчитался Путин

Российская нефть. Фото: из открытых источников

После введения Соединенными Штатами санкций против "Роснефти" и "Лукойла" в ноябре разница между мировой ценой Brent и российской Urals почти удвоилась по сравнению с предыдущим месяцем. Москва вынуждена продавать Urals со скидкой около 24 долларов за баррель, тогда как в предыдущие два года дисконт составлял в среднем 15 долларов.

В декабре цена Urals опустилась до 39,2 доллара за баррель – минимального уровня со времен пандемии COVID-19. Некоторые поставляемые в Индию партии нефти продавались за 22-25 долларов за баррель, что почти равно себестоимости добычи. Аналитики не исключают, что в случае дальнейшего ужесточения американских санкций Россия сможет экспортировать нефть только по трубопроводам.

Дополнительным ударом для бюджета явилось укрепление рубля, курс которого в 2025 году превысил заложенный в бюджет показатель на 17%. За сочетание низких цен на нефть и крепкую валюту в 2026 году российский бюджет может недополучить около 3 трлн рублей, или 40 млрд долларов – почти 7,5% ожидаемых доходов.

В то же время, изменилась и география экспорта. В декабре поставки российской нефти в Китай возросли на 23%, в то время как экспорт в Индию упал на 29%. Часть танкеров вынуждена долго дрейфовать у берегов Азии в поисках покупателей. Эксперты отмечают: санкции оказывают медленный, но накопительный эффект, а дальнейшие потери Кремля будут в значительной степени зависеть от динамики мировых цен на нефть.

Читайте также на портале "Комментарии" – назван год, когда экономике РФ придет конец: все зависит от двух факторов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/ebf1c6d1-bb83-4eed-9aa9-4761294c451d
Теги:

Новости

Все новости