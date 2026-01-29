logo_ukra

Доходи Москви різко впали: де прорахувався Путін
НОВИНИ

Доходи Москви різко впали: де прорахувався Путін

Росія продає нафту майже за собівартістю, а бюджет ризикує втратити десятки мільярдів доларів

29 січня 2026, 12:32

Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Доходи Росії від експорту нафти у 2025 році скоротилися приблизно на 20% на тлі падіння світових цін та вимушених додаткових знижок на підсанкційну російську нафту. Це посилило економічний тиск на країну-агресорку в умовах затяжної війни, повідомляє Financial Times.

Доходи Москви різко впали: де прорахувався Путін

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Після запровадження Сполученими Штатами санкцій проти "Роснефти" та "Лукойла" у листопаді різниця між світовою ціною Brent та російською Urals майже подвоїлася порівняно з попереднім місяцем. Наразі Москва змушена продавати Urals зі знижкою близько 24 доларів за барель, тоді як у попередні два роки дисконт становив у середньому 15 доларів.

У грудні ціна Urals опустилася до 39,2 долара за барель – мінімального рівня з часів пандемії COVID-19. Окремі партії нафти, що постачалися до Індії, продавалися за 22-25 доларів за барель, що майже дорівнює собівартості видобутку. Аналітики не виключають, що у разі подальшого посилення американських санкцій Росія зможе експортувати нафту лише трубопроводами.

Додатковим ударом для бюджету стало зміцнення рубля, курс якого у 2025 році перевищив закладений у бюджет показник на 17%. За поєднання низьких цін на нафту та міцної валюти у 2026 році російський бюджет може недоотримати близько 3 трлн рублів, або 40 млрд доларів – майже 7,5% очікуваних доходів.

Водночас змінилася й географія експорту. У грудні постачання російської нафти до Китаю зросли на 23%, тоді як експорт до Індії впав на 29%. Частина танкерів змушена тривалий час дрейфувати біля берегів Азії у пошуках покупців. Експерти наголошують: санкції мають повільний, але накопичувальний ефект, а подальші втрати Кремля значною мірою залежатимуть від динаміки світових нафтових цін.

Читайте також на порталі "Коментарі" — названо рік, коли економіці РФ прийде кінець: все залежить від двох факторів.






Джерело: https://www.ft.com/content/ebf1c6d1-bb83-4eed-9aa9-4761294c451d
