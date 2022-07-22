Долго не продержались: известная сеть магазинов возобновит работу в России

Испанский ретейлер Mango вернется в Россию под управлением турецкой финансовой группы Fiba Retail. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "Ведомости".

Магазин. Фото - из открытых источников

Источники, на которые ссылается российское издание, рассказали, что точки Mango будут возобновлять работу на месте магазинов британского бренда Marks & Spencer, которым по франшизе в России владеет Fiba Retail. Как и ожидалось, возобнвлять работу известный бренд планирует в Москве. В России под руководством Fiba Retail работали 48 магазинов Marks & Spencer. После 24 февраля, когда произошло полномасштабное вторжение России в Украину бренд заявил прекращает работу в России и покидает российский рынок.

Mango официально в России с 1999 года. За время работы в РФ у бренда появилась целая сеть магазинов по всей РФ. Всего было 55 своих магазинов и еще 53 точки торговали по франшизе. Испанская компания называла российский рынок приоритетным. По продажам он входил в первую пятерку.

Правды ради стоит отметить, что уход с российского рынка был тоже половинчатым. В марте Mango вроде бы остановила продажу в своих российских магазинах, но вот франчайзинговые точки продолжили работу.

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