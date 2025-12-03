logo

Главная Новости Мир Россия Должен был лететь в Пхукет: над Москвой загорелся самолет с 240 людьми на борту
commentss НОВОСТИ Все новости

Должен был лететь в Пхукет: над Москвой загорелся самолет с 240 людьми на борту

В России самолет, который должен был лететь из Москвы в Пхукет (Таиланд), попросил экстренную посадку после возгорания двигателя

3 декабря 2025, 23:06
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В РФ самолет местной авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет (Таиланд), подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку.

Должен был лететь в Пхукет: над Москвой загорелся самолет с 240 людьми на борту

Самолет авиакомпании Red Wings. Фото: из открытых источников

Сигнал тревоги Boeing 777-200 начал подавать после возгорания одного из двигателей сразу после того, как взлетел из аэропорта Домодедово, пишут российские СМИ.

После сигнала тревоги самолет кружил над Подмосковьем, сжигая горючее. Возгорание в двигателе ликвидировали, в авиакомпании заверили, что паники на борту якобы не было, а экипаж работал в штатном режиме.

По данным СМИ, на борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Boeing уже приземлился в Домодедово.

На обшивке самолета были замечены следы от возгорания. В авиакомпании заверили, что борт приземлился благополучно. Пассажиры эвакуировались, обошлось без пострадавших.

После этого в авиакомпании Red Wings заявили, что скорректируют расписание нескольких рейсов.

Как сообщал портал "Комментарии", в США во время взлета из аэропорта Луисвилля (штат Кентукки) разбился грузовой самолет UPS. Взрыв вызвал масштабный пожар, есть погибшие и раненые. В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) сообщили, что самолет разбился, вылетая из Международного аэропорта Мухаммеда Али в Луисвилле в Гонолул.

Ранее издание "Комментарии" писало об ужасной катастрофе самолета Air India в Ахмедабаде. На борту находились более 240 пассажиров. По предварительным данным, самолет, сразу после взлета, подал сигнал тревоги в диспетчерскую службу, но затем связь с ним исчезла. По информации сервиса Flight Radar, сигнал с воздушным судном был потерян на высоте 200 метров менее чем через минуту после взлета. Самолет врезался в общежитие.



Источник: https://www.moscowtimes.ru/2025/12/03/letevshii-iz-moskvi-na-phuket-samolet-red-wings-zaprosil-ekstrennuyu-posadku-posle-vozgoraniya-dvigatelya-a181871
