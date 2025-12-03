Должен был лететь в Пхукет: над Москвой загорелся самолет с 240 людьми на борту

В РФ самолет местной авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет (Таиланд), подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку.

Самолет авиакомпании Red Wings. Фото: из открытых источников

Сигнал тревоги Boeing 777-200 начал подавать после возгорания одного из двигателей сразу после того, как взлетел из аэропорта Домодедово, пишут российские СМИ.

После сигнала тревоги самолет кружил над Подмосковьем, сжигая горючее. Возгорание в двигателе ликвидировали, в авиакомпании заверили, что паники на борту якобы не было, а экипаж работал в штатном режиме.

По данным СМИ, на борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Boeing уже приземлился в Домодедово.

На обшивке самолета были замечены следы от возгорания. В авиакомпании заверили, что борт приземлился благополучно. Пассажиры эвакуировались, обошлось без пострадавших.

После этого в авиакомпании Red Wings заявили, что скорректируют расписание нескольких рейсов.

