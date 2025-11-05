Страшна авіакатастрофа у США: є загиблі

У США під час зльоту з аеропорту Луїсвілля (штат Кентуккі) розбився вантажний літак UPS. Вибух викликав масштабну пожежу, є загиблі та поранені. Про це повідомляє АР.

У США розбився вантажний літак. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що щонайменше троє людей загинули та 11 отримали поранення внаслідок аварії великого вантажного літака компанії UPS, який вибухнув під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілля імені Мухаммеда Алі.

У Федеральному управлінні цивільної авіації (FAA) повідомили, що літак розбився, вилітаючи з Міжнародного аеропорту Мухаммеда Алі у Луїсвіллі до Гонолулу.

За словами губернатора Кентуккі Енді Бешира, кількість жертв може зрости, адже рятувальники ще не завершили пошукових робіт.

"Ми знаємо, що є постраждалі. Поки що не можемо підтвердити точну кількість загиблих, але просимо всіх молитися за тих, кого торкнулася ця трагедія", — зазначив він.

На відео, яке розповсюдили очевидці, видно полум'я на лівому крилі, коли вантажний літак McDonnell Douglas MD-11, що прямував до Гонолули, почав зліт з головної смуги аеропорту.

За даними FAA, після відриву від землі в лівому крилі літака спалахнула пожежа, а вже за кілька секунд судно вибухнуло у величезну вогняну кулю. На відео також видно частини подрібненого даху будівлі біля кінця злітно-посадкової смуги.

Мер Луїсвілля Крейг Грінберг у коментарі місцевому телеканалу WLKY-TV зазначив, що паливо, яким було заправлено літак, несе "серйозну небезпеку".

Наразі на місці НП працюють десятки пожежних та поліцейських підрозділів, які через ризик загоряння змушені були діяти з укриттів.

Влада оголосила режим "притулку на місці" для всіх районів на північ від аеропорту аж до річки Огайо. Ще б пак, Луїсвілля аеропорт розташований всього в 10 хвилинах їзди від центру міста, поблизу житлових кварталів, музеїв і парку водних розваг.

Читайте також на порталі "Коментарі" — літак Трампа ледве уникнув авіакатастрофи під час польоту до Великобританії: деталі.



