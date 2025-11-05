Страшна авіакатастрофа у США: є загиблі

Рубрики
У США під час зльоту з аеропорту Луїсвілля (штат Кентуккі) розбився вантажний літак UPS. Вибух викликав масштабну пожежу, є загиблі та поранені. Про це повідомляє АР.
У США розбився вантажний літак. Фото: із відкритих джерел
Зазначається, що щонайменше троє людей загинули та 11 отримали поранення внаслідок аварії великого вантажного літака компанії UPS, який вибухнув під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілля імені Мухаммеда Алі.
У Федеральному управлінні цивільної авіації (FAA) повідомили, що літак розбився, вилітаючи з Міжнародного аеропорту Мухаммеда Алі у Луїсвіллі до Гонолулу.
За словами губернатора Кентуккі Енді Бешира, кількість жертв може зрости, адже рятувальники ще не завершили пошукових робіт.
На відео, яке розповсюдили очевидці, видно полум'я на лівому крилі, коли вантажний літак McDonnell Douglas MD-11, що прямував до Гонолули, почав зліт з головної смуги аеропорту.
За даними FAA, після відриву від землі в лівому крилі літака спалахнула пожежа, а вже за кілька секунд судно вибухнуло у величезну вогняну кулю. На відео також видно частини подрібненого даху будівлі біля кінця злітно-посадкової смуги.
Мер Луїсвілля Крейг Грінберг у коментарі місцевому телеканалу WLKY-TV зазначив, що паливо, яким було заправлено літак, несе "серйозну небезпеку".
Наразі на місці НП працюють десятки пожежних та поліцейських підрозділів, які через ризик загоряння змушені були діяти з укриттів.
Влада оголосила режим "притулку на місці" для всіх районів на північ від аеропорту аж до річки Огайо. Ще б пак, Луїсвілля аеропорт розташований всього в 10 хвилинах їзди від центру міста, поблизу житлових кварталів, музеїв і парку водних розваг.
