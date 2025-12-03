logo_ukra

Мав летіти у Пхукет: над Москвою загорівся літак із 240 людьми на борту
Мав летіти у Пхукет: над Москвою загорівся літак із 240 людьми на борту

У Росії літак, що мав летіти летів з Москви до Пхукету (Таїланд), запросив екстрену посадку після загоряння двигуна

3 грудня 2025, 23:06
Автор:
Маламура Сергій

У РФ літак місцевої авіакомпанії Red Wings, який виконував рейс з Москви до Пхукету (Таїланд), подав сигнал тривоги та запросив екстрену посадку.

Мав летіти у Пхукет: над Москвою загорівся літак із 240 людьми на борту

Літак авіакомпанії Red Wings. Фото: з відкритих джерел

Сигнал тривоги Boeing 777-200 почав подавати після загоряння одного з двигунів відразу після того, як злетів з аеропорту Домодєдово, пишуть російські ЗМІ.

Після сигналу тривоги літак кружляв над Підмосков'ям, спалюючи пальне. Займання у двигуні ліквідували, в авіакомпанії запевнили, що паніки на борту нібито не було, а екіпаж працював у штатному режимі. 

За даними ЗМІ, на борту було 412 пасажирів та 13 членів екіпажу. Boeing уже приземлився в Домодєдово. 

На обшивці літака помітили сліди від загоряння. В авіакомпанії запевнили, що борт приземлився "благополучно". Пасажири евакуювалися, обійшлось без постраждалих. 

Після цього в авіакомпанії Red Wings заявили, що скоригують розклад кількох рейсів. 

Як повідомляв портал "Коментарі", у США під час зльоту з аеропорту Луїсвілля (штат Кентуккі) розбився вантажний літак UPS. Вибух викликав масштабну пожежу, є загиблі та поранені. У Федеральному управлінні цивільної авіації (FAA) повідомили, що літак розбився, вилітаючи з Міжнародного аеропорту Мухаммеда Алі у Луїсвіллі до Гонолулу.

Раніше видання "Коментарі" писало про жахливу катастрофу літака Air India в Ахмедабаді. На борту було понад 240 пасажирів. За попередніми даними, літак, одразу після зльоту, подав сигнал тривоги до диспетчерської служби, але потім зв'язок з ним зник. За інформацією сервісу Flight Radar, сигнал із повітряним судном було втрачено на висоті 200 метрів менш ніж за хвилину після злету. Літак врізався в гуртожиток.



Джерело: https://www.moscowtimes.ru/2025/12/03/letevshii-iz-moskvi-na-phuket-samolet-red-wings-zaprosil-ekstrennuyu-posadku-posle-vozgoraniya-dvigatelya-a181871
