Мав летіти у Пхукет: над Москвою загорівся літак із 240 людьми на борту

У РФ літак місцевої авіакомпанії Red Wings, який виконував рейс з Москви до Пхукету (Таїланд), подав сигнал тривоги та запросив екстрену посадку.

Літак авіакомпанії Red Wings. Фото: з відкритих джерел

Сигнал тривоги Boeing 777-200 почав подавати після загоряння одного з двигунів відразу після того, як злетів з аеропорту Домодєдово, пишуть російські ЗМІ.

Після сигналу тривоги літак кружляв над Підмосков'ям, спалюючи пальне. Займання у двигуні ліквідували, в авіакомпанії запевнили, що паніки на борту нібито не було, а екіпаж працював у штатному режимі.

За даними ЗМІ, на борту було 412 пасажирів та 13 членів екіпажу. Boeing уже приземлився в Домодєдово.

На обшивці літака помітили сліди від загоряння. В авіакомпанії запевнили, що борт приземлився "благополучно". Пасажири евакуювалися, обійшлось без постраждалих.

Після цього в авіакомпанії Red Wings заявили, що скоригують розклад кількох рейсів.

