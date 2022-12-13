Должна была чистить снег: в России спецтехника слетела с дороги и врезалась в забор (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
В России спецтехника, которая должна была почистить дорогу от снега, слетела с дороги. Один из грузовиков едва не опрокинулся, а другой врезался в забор. Инцидент произошел в приморском поселке Славянка в России. Об этом сообщают российские СМИ.
Спецтехника в РФ взлетела с дороги и врезалась в забор (фото из открытых источников)
В сети опубликовали видео, где видно, что снегоочистительная техника не справилась с дорогой и на скользкой дороге влетела в забор жилого дома. Водитель не смог затормозить вовремя и слетел с дороги.
Еще один грузовик также не смог почистить заснеженную дорогу и также слетел вниз с горы, едва не опрокинувшись.
В сообщении говорится, что сегодня по этому вопросу разбирается местная прокуратура.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в России начали мобилизацию женщин . Нехватку военнослужащих в армии России решили "перекрыть" женщинами. Их отправляют на фронт. Военные говорят, что российская сторона продолжает нести потери в живой силе. Сообщается, что только в больнице Кременной Луганской области находится более 100 военных РФ с ранениями разной степени тяжести. Проверить эти данные из других источников в условиях войны невозможно. В войне против Украины Россия, по данным Генштаба на 12 декабря, потеряла в общей сложности от 24 февраля 94 760 армейцев.Также "Комментарии" писали о том, что в России снова большой пожар на складе . В российском Нижнекамске, что в Татарстане, произошел большой пожар, полностью уничтоживший склад с каучуком площадью 6 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, огонь опрокинулся на склад из цеха №1532, где находилась готовая продукция. В результате огонь полностью разрушил помещение. Пока причины пожара неизвестны.
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