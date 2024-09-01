Должна ли Монголия арестовать Путина: объяснение МУС

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Slava Kot
После сообщений о визите Путина в Монголию, Украина призвала монгольское правительство выполнить свои обязательства перед Международным уголовным судом (МУС) и арестовать российского диктатора. В МУС объяснили, обязательно ли Монголия должна арестовывать Путина.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Спикер МУС Фади эль-Абдалла в комментарии BBC рассказал, что страны, подписавшие соглашение о членстве в Международном уголовном суде, в том числе Монголия, "обязаны сотрудничать в соответствии с главой IX Римского устава".
Спикер МУС отметил, что при некоторых обстоятельствах страны могут не производить арест, несмотря на выдачу ордера МУС. По словам Фади эль-Абдалла, это возможно, если такие страны вынуждены "нарушить договорные обязательства" с другим государством или если это нарушит "дипломатический иммунитет личности или собственность третьего государства".
В Кремле заявили, что имеют "прекрасные отношения с Монголией". По словам Пескова, все вопросы по поводу визита Путина "были тщательно подготовлены".
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин 3 сентября совершит визит в Монголию. Это будет его первое посещение страны, ратифицировавшей Римский устав. Ранее Путин должен был посетить ЮАР, однако вместо российского диктатора в африканскую страну был отправлен глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении украинского генерала о признаке, который может свидетельствовать о падении режима Путина в России.
Также "Комментарии" писали, что бывший президент Монголии призвал арестовать белорусского диктатора Александра Лукашенко во время его визита в Улан-Батор.
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