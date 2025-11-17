Должны были взорвать на кладбище: в РФ заявили о покушении на Сергея Шойгу

Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы предотвратила покушение на секретаря Совета безопасности и бывшего министра обороны государства-агрессора Сергея Шойгу. Согласно утверждениям пропагандистских медиа, инцидент должен произойти на Троекуровском кладбище во время его визита в могилы родственников.

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

По информации ФСБ, в подготовке покушения якобы участвовали украинские спецслужбы, нелегальный мигрант из Центральной Азии, двое ранее судимых граждан России с наркотической зависимостью, а также разыскиваемый РФ Джалолидин Шамсов, который, по их словам, сейчас находится в Киеве.

Во время обысков у подозреваемых изъяли средства связи с якобы перепиской с сотрудником украинских спецслужб, а также устройство видеонаблюдения, замаскированное под декоративную вазу. По утверждению ФСБ, ее установили на могиле неизвестного мужчины, "чтобы позже заложить туда взрывчатку".

Кроме того, российская спецслужба обнародовала видео задержания трех человек, которых она считает причастными к подготовке покушения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу сделал заявление о возможности распада России на маленькие государства. Бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совбеза России Сергей Шойгу обвинил Запад в попытке распада России. По его словам, западные страны якобы стремятся "десуверенизировать" Российскую Федерацию, разделив ее на десятки независимых государственных образований.

Сергей Шойгу опубликовал статью для издания "Аргументы и факты", где он высказал идею распада России из-за давления Запада.

По мнению российского чиновника, Запад якобы развернул "мощную антироссийскую пропаганду" и атакует "историю, культуру и духовные ценности" России. Шойгу также заявил, что "вражеские силы" пытаются "посеять раздор" в многонациональном обществе РФ и между странами СНГ.