Мали підірвати на кладовищі: в РФ заявили про замах на Сергія Шойгу

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що нібито запобігла замаху на секретаря Ради безпеки та колишнього міністра оборони держави-агресора Сергія Шойгу. Згідно з твердженнями пропагандистських медіа, інцидент мав статися на Троєкурівському кладовищі під час його візиту до могил родичів.

Сергій Шойгу (фото з відкритих джерел)

За інформацією ФСБ, у підготовці замаху нібито брали участь українські спецслужби, нелегальний мігрант із Центральної Азії, двоє раніше судимих громадян Росії з наркотичною залежністю, а також розшукуваний РФ Джалоліддін Шамсов, який, за їхніми словами, зараз перебуває у Києві.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили засоби зв’язку з нібито перепискою зі співробітником українських спецслужб, а також пристрій відеоспостереження, замаскований під декоративну квіткову вазу. За твердженням ФСБ, її встановили на могилі невідомого чоловіка, "щоб пізніше закласти туди вибухівку".

Крім того, російська спецслужба оприлюднила відео затримання трьох осіб, яких вона вважає причетними до підготовки замаху.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Шойгу зробив заяву про можливість розпаду Росії на маленькі держави. Колишній міністр оборони РФ, а нині секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу звинуватив Захід у спробі розпаду Росії. За його словами, західні країни нібито прагнуть "десуверенізувати" Російську Федерацію, розділивши її на десятки незалежних державних утворень.

Сергій Шойгу опублікував статтю для видання "Аргументы и факты", де він висловив ідею розпаду Росії через тиск Заходу.

На думку російського чиновника, Захід нібито розгорнув "потужну антиросійську пропаганду" та атакує "історію, культуру й духовні цінності" Росії. Шойгу також заявив, що "ворожі сили" намагаються "посіяти розбрат" у багатонаціональному суспільстві РФ та між країнами СНД.