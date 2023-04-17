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Донос как российская «национальная забава»

Недоверие друг к другу стимулируется властями России, ведь тогда ликвидируется способность населения к организованному протесту

сегодня, 16:31
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Автор:

Моесеенко Валентина

Расцвет доносов в России еще впереди. Проводить прямые аналогии с доносами 1930-х годов не стоит: тогда оно было продиктовано преимущественно материальными, как вариант, карьерными причинами, сейчас массовым явлением стали доносчики "от всего сердца". Об этом сказал российский журналист, социолог Игорь Яковенко в прямом телеэфире, пишут "Комментарии".

Донос как российская «национальная забава»

Доносчики "от всего сердца" - особое социальное явление в РФ

“Это действительно особое социальное явление. Оно очень инициируется властью… Пожалуй, более полувека в России, в Советском Союзе стучание было чрезвычайно позорным явлением. Доносчику — первый кнут, такая поговорка ходила. И стукач был человеком очень нечтимым, отвратительным человеком. Пока доносчики гордятся своим ремеслом”, — комментирует Яковенко.


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По его мнению, для борьбы с инакомыслием современной России вполне хватает репрессивного аппарата, государство инициирует и поощряет доносительство по другой причине.

“Государство очень сильно заинтересовано в том, чтобы замазать людей, граждан тем, чтобы они доносили друг на друга, потому что это способствует уничтожению остатков какого-то самоуважения в населении России. . То есть люди должны друг другу не доверять. Люди должны стучать друг на друга”, – объясняет гость эфира.

По словам Игоря Яковенко, отравление этим ядом ликвидирует способность населения к организованному протесту на случай, если поддержка режима силовиками ослабнет.

Напомним, говорилось на портале "Комментарии" и о том, что Кремль вплотную приблизился к внедрению в России официальной идеологии.

Как писали "Комментарии", Обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук заговорил о "геноциде Донбасса" и испугал мир ядерным апокалипсисом.

Читайте также на страницах "Комментариев" — когда в России возможны протесты и возможны ли вообще.



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