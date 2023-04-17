Донос как российская «национальная забава»

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Моесеенко Валентина
Расцвет доносов в России еще впереди. Проводить прямые аналогии с доносами 1930-х годов не стоит: тогда оно было продиктовано преимущественно материальными, как вариант, карьерными причинами, сейчас массовым явлением стали доносчики "от всего сердца". Об этом сказал российский журналист, социолог Игорь Яковенко в прямом телеэфире, пишут "Комментарии".
Доносчики "от всего сердца" - особое социальное явление в РФ
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По его мнению, для борьбы с инакомыслием современной России вполне хватает репрессивного аппарата, государство инициирует и поощряет доносительство по другой причине.
По словам Игоря Яковенко, отравление этим ядом ликвидирует способность населения к организованному протесту на случай, если поддержка режима силовиками ослабнет.
Напомним, говорилось на портале "Комментарии" и о том, что Кремль вплотную приблизился к внедрению в России официальной идеологии.
Как писали "Комментарии", Обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук заговорил о "геноциде Донбасса" и испугал мир ядерным апокалипсисом.
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