Музыкальный фестиваль в Юрмале каждый год собирает топ звезд, которых просто обожает публика во многих странах. Среди артистов есть немало тех, кто откровенно осуждает действия лидера РФ Владимира Путина. Очередной фестиваль прокомментировали в Кремле.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД России Мария Захарова назвала музыкальный фестиваль в Юрмале когда-то любимым у всех, который "зародился в таком ненавистном нынешним латвийским элитам Советском Союзе, и на котором вспыхнули звезды десятков исполнителей".

"Те люди, которые в последние годы и десятилетия занимают откровенно русофобскую позицию, не понимают, насколько смешно они выглядят со стороны, когда пользуются всем тем, что на словах отрицают и осуждают. Кульминация маразма — говорить между собой и интервью на русском языке, при этом его запрещать и третировать", — прокомментировала она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кремле не слишком радостно встречают европейских представителей, несмотря на то, что заявляют о готовности вести диалог и находить пути решения спорных вопросов. Однако только "на пороге" появился представитель европейской страны — на него нападают — нет и намека на российское гостеприимство.

Представительнице российского МИД Марии Захаровой не понравились заявления нового немецкого посла. Объяснила, что он, только прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что чего-то там потребует от правительства России.

По ее словам, получился очевидный фальстарт. С таким пониманием цели своей дипломатической миссии диалог у немецкого дипломата в Москве не сложится, убеждена Захарова.



