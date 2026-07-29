Музичний фестиваль у Юрмалі щороку збирає топ зірок, яких просто обожнює публіка у багатьох країнах. Серед артистів є чимало тих, хто відверто засуджує дії лідера РФ Володимира Путіна. Черговий фестиваль прокоментували у Кремлі.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала музичний фестиваль в Юрмалі колись улюбленим у всіх, який “зародився в такому ненависному нинішнім латвійським елітам Радянському Союзі, і на якому спалахнули зірки десятків виконавців”.

“Ті люди, які останні роки та десятиліття займають відверто русофобську позицію, не розуміють, наскільки смішно вони виглядають з боку, коли користуються всім тим, що на словах заперечують та засуджують. Кульмінація маразму — говорити між собою і інтерв'ю російською мовою, при цьому його забороняти і принижувати”, — прокоментувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Кремлі не надто радо зустрічають європейських представників, попри те, що заявляють про готовність вести діалог та знаходити шляхи вирішення спірних питань. Однак щойно “на порозі” з’явився представник європейської країни — на нього нападають — немає і натяку на російську гостинність.

Представниці російського МЗС Марії Захаровій не сподобалися заяви нового німецького посла. Пояснила, що він, щойно прибувши до Росії, спробував зобразити публічне вітання, заявивши, що чогось там вимагатиме від уряду Росії.

За її словами, вийшов очевидний фальстарт. З таким розумінням мети своєї дипломатичної місії діалог у німецького дипломата у Москві не складеться, переконана Захарова.



