У Лаврова показали справжнє обличчя: Захарова забилася в черговій істериці

У Кремлі не надто радо зустрічають європейських представників, попри те, що заявляють про готовність вести діалог та знаходити шляхи вирішення спірних питань. Однак щойно “на порозі” з’явився представник європейської країни — на нього нападають — немає і натяку на російську гостинність.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниці російського МЗС Марії Захаровій не сподобалися заяви нового німецького посла. Пояснила, що він, щойно прибувши до Росії, спробував зобразити публічне вітання, заявивши, що чогось там вимагатиме від уряду Росії.

“Вийшов очевидний фальстарт. З таким розумінням мети своєї дипломатичної місії діалог у німецького дипломата у Москві не складеться. Він також сказав, що громадяни Росії його тепло зустріли. Враховуючи, що російською вона не володіє, просили б не тішити себе: можливо, ви не правильно зрозуміли російські ідіоматичні висловлювання”, — пояснила справжнє ставлення в РФ до дипломатів.

Також порекомендувала послу “не приписувати свої фантазії громадянам Росії”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії вкотре повернулися до теми української мовної політики. Цього разу приводом стали законопроєкти, які Верховна Рада зареєструвала у липні.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що нові законодавчі ініціативи України щодо державної мови нібито посилюють обмеження для російськомовних громадян. Таку заяву вона зробила під час брифінгу, коментуючи документи, які зараз перебувають на розгляді Верховної Ради.

За словами Захарової, зміни можуть торкнутися використання російської мови у приватних школах, позашкільній освіті та дитячих таборах.