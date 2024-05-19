Дотанцевалася в РФ: опухшая певица из Украины вышла на связь после больницы

Бывшая украинка, а теперь российская артистка Наташа Королева , родившаяся в Киеве, однако проживающая в стране-агрессорке РФ, показалась после информации о критическом состоянии здоровья звезды.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

Сейчас на собственной странице в Instagram она показалась в новом видеоролике, где сняла себя крупным планом. На фотографии Королева какая-то опухшая, даже не учитывая сильный фильтр.

Пользователи также увидели изменение в облике звезды и начали комментировать, как она выглядит. "Без макияжа господи на кого похожа?", "Везде все одинаково. Зубы вставные, губы надувные, зачем?", "Что с мордой", — пишут пользователи.

Еще раньше Наташа Королева исполнила новую песню о выпускном. В комментариях высмеивают попытки молодиться.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России высмеяли бывшую певицу из Украины . Бывшая жительница Украины, выехавшая в Москву певица — Наташа Королева, обнародовала странный видеоролик. В частности, в сети опубликовано видео как российская звезда не совсем адекватно ведет себя во время съемок очередного выпуска российского телешоу. В компании с еще одной путинисткой — Кудрявцевой, Королева причудливо танцует, показывает бессмысленные телодвижения, еще пристает со своими "танцами" к другим российским знаменитостям.

Наташа Королева обнародовала видеоролик на своей странице в Instagram, поэтому кажется, что певица хорошо "под градусом". Это "веселое" видео бывшая украинка сама называет саундтреком "пьяная Наташа".

"Крываются. Не стыдно это показывать!", "Голой вечеринки было мало нужно выставлять дальше больше", "Пир во время чумы, где совесть?", "Наташа клоун, успокойся уже", — написали пользователи сетей.