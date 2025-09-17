Древний соратник Путина уходит из Кремля: стало известно, кто следующий

Советник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак подал в отставку и намерен заняться бизнесом. С 2014 года он курировал вопросы, связанные с оккупированным Крымом, а с 2020 представлял Россию в "нормандском формате". При этом Козак был единственным высокопоставленным чиновником Кремля, который выступил против полномасштабного вторжения в Украину.

Дмитрий Козак (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские СМИ, уточняя, что в минувшие выходные чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Дмитрий Козак входил в ближайший круг Путина еще со времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга. В 2007-2008 годах он занимал должность министра регионального развития. С 2014 находится под санкциями США и ЕС.

Западные СМИ писали, что Козак был единственным в ближайшем окружении президента РФ, пытавшимся убедить его не начинать войну против Украины, предупреждая о ее затяжном и кровавом характере. Поэтому он, по данным журналистов, "попал в немилость", хотя и остался в должности. В 2025 году, по информации The New York Times, Козак предлагал Кремлю начать переговоры с Киевом и инициировал ряд реформ.

В Украине на отставку политика отреагировали. Аналитик Александр Коваленко ("Злой Одессит") заявил, что следующим может уйти в отставку начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, которого, вероятно, заменят командующим сухопутными войсками Андреем Мордвичевым.

По словам Коваленко, решение Козака свидетельствует, что в верхушке российских властей преимущество получили сторонники "вечной войны". Это означает, что Москва не собирается завершать агрессию против Украины, что подтверждает и ситуация на фронте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что почему ближайший соратник Путина, единственный выступивший против войны, уходит в отставку. Давний соратник Владимира Путина и единственный представитель кремлевской администрации, открыто выступивший против полномасштабной войны с Украиной, Дмитрий Козак подал заявление об освобождении от должности замглавы администрации президента РФ по собственному желанию. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.

Журналист Аркадий Дубнов в Facebook подтвердил, что Козак покидает должность по собственной инициативе. Он напомнил, что 66-летний политик был одним из самых близких соратников Путина еще с начала 1990-х, когда нынешний президент работал в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.