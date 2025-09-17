Давній соратник Путіна йде з Кремля: стало відомо, хто наступний

Радник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Козак подав у відставку і планує зайнятися бізнесом. Із 2014 року він курував питання, пов’язані з окупованим Кримом, а з 2020-го представляв Росію в "нормандському форматі". При цьому Козак був єдиним високопосадовцем Кремля, який виступив проти повномасштабного вторгнення в Україну.

Дмитро Козак (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють російські ЗМІ, уточнюючи, що минулими вихідними чиновник написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Дмитро Козак входив до найближчого кола Путіна ще з часів його роботи в мерії Санкт-Петербурга. У 2007–2008 роках він обіймав посаду міністра регіонального розвитку. З 2014 року перебуває під санкціями США та ЄС.

Західні ЗМІ писали, що Козак був єдиним у найближчому оточенні президента РФ, хто намагався переконати його не починати війну проти України, попереджаючи про її затяжний та кривавий характер. Через це він, за даними журналістів, "потрапив у немилість", хоча й залишився на посаді. У 2025 році, за інформацією The New York Times, Козак пропонував Кремлю розпочати переговори з Києвом і ініціював низку реформ.

В Україні на відставку політика також відреагували. Аналітик Олександр Коваленко ("Злий Одесит") заявив, що наступним може піти у відставку начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов, якого, ймовірно, замінять на командувача сухопутних військ Андрія Мордвічова.

За словами Коваленка, рішення Козака свідчить, що у верхівці російської влади перевагу отримали прихильники "вічної війни". Це означає, що Москва не планує завершувати агресію проти України, що підтверджує й ситуація на фронті.

Журналіст Аркадій Дубнов у Facebook підтвердив, що Козак залишає посаду з власної ініціативи. Він нагадав, що 66-річний політик був одним із найближчих соратників Путіна ще з початку 1990-х, коли нинішній президент працював у команді мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.