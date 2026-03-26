Дроны летят на Москву и не только: где в России горячо этой ночью и на утро

Вторые сутки подряд Ленинградская область в России оказалась под атакой неизвестных дронов. С вечера их насчитали более двух десятков, которые удалось сбить. Также беспилотники шли на Москву.

Известно, что в Кирише Ленинградской области дроны атаковали промзону Киришского НПЗ – местные власти подтвердили инцидент. Речь идет о губернаторе региона Александре Дрозденко.

На утро на карте FIRMS NASA зафиксированы многочисленные очаги горения, которые, судя по хронологии, не связаны с технологическими процессами, и соответствуют периоду атаки.

Стоит отметить, что "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) считается крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом региона и одним из крупнейших в России. Производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.

Также пользователи соцсетей пишут, что в Выборге Ленинградской области было громко из-за работы ПВО. В сети публикуют фото – на них небо в регионе РФ – красное, очевидно, из-за атаки беспилотников.

Относительно Москвы о налете дронов в сторону российской столицы писал ее мэр Сергей Собянин.

"Уничтожены еще три беспилотника, которые летели на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – появлялись подобные сообщения в Telegram мэра Москвы.

Служба безопасности Украины провела спецоперацию по поражению инфраструктуры нефтетерминала порта Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом говорится в заявлении СБУ.

"Сегодняшняя спецоперация – это символический "подарок" врагу ко Дню СБУ. Очередное напоминание, что в России теперь нет безопасных регионов. Мы будем и дальше проводить дальнобойную работу, чтобы системно снижать военно-экономический потенциал врага", — подчеркнул и.о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.



