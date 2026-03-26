Дрони летять на Москву і не тільки: де у Росії пекельно цієї ночі і на ранок

Другу добу поспіль Ленінградська область у Росії опинилася під атакою невідомих дронів. З вечора їх нарахували понад два десятки, які вдалося збити. Також безпілотники прямували на Москву.

Відомо, що в Кириші Ленінградської області дрони атакували промзону Киришського НПЗ – місцева влада підтвердила інцидент. Йдеться про губернатора регіону Олександра Дрозденка.

Станом на ранок на мапі FIRMS NASA зафіксовані чисельні очаги горіння, які, судячи з хронології, не пов’язані з технологічними процесами, та відповідають періоду атаки.

Варто зауважити, "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) вважається найбільшим нафтопереробним заводом регіону і один з найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію.

Також користувачі соцмереж пишуть, що у Виборзі Ленінградської області, було голосно через роботу ППО. У мережі публікують фото – на них небо в регіоні РФ – червоне, вочевидь, через атаку безпілотників.

Щодо Москви, про наліт дронів у бік російської столиці писав її мер Сергій Собянін.

"Знищено ще три безпілотники, які летіли на Москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", — з’являлися подібні повідомлення в Telegram мера Москви.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Служба безпеки України провела спецоперацію з ураження інфраструктури нафтотерміналу порту Усть-Луга у Ленінградській області. Про це йдеться у заяві СБУ.

"Сьогоднішня спецоперація – це символічний "подарунок" ворогу до Дня СБУ. Чергове нагадування, що в Росії тепер нема безпечних регіонів. Ми й надалі проводитимемо далекобійну роботу, щоб системно знижувати військово-економічний потенціал ворога", — наголосив т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.



