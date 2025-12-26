Дроны вновь ударили по многострадальному НПЗ РФ: детали

Ночью неопознанные дроны атаковали Волгоград, в результате чего на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) вспыхнул пожар.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Местные паблики сообщили, что в городе раздалось по крайней мере 20 взрывов, после которых последовал пожар около НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", который является одним из самых больших в РФ.

По данным местных жителей, большинство взрывов раздавалось в Красноармейском районе города, а в небе были видны яркие вспышки. Беспилотники летели на низкой высоте.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял, что ночью подразделения ПВО "отражали атаку БПЛА" и что по официальным данным пострадавших и повреждений объектов нет.

Стоит отметить, НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" является одним из ключевых предприятий, объем максимальной мощности которого составляет 15,7 млн. тонн в год. Этот НПЗ выпускает бензин, дизельное топливо и авиационное топливо.

Украинские силы атаковали этот НПЗ уже не раз. Так, после ударов 18 сентября и 6 ноября завод был остановлен из-за повреждений установки первичной переработки и гидрокрекинга, что привело к снижению его мощностей и повлияло на экспорт российских нефтепродуктов.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что 34 дрона перехватили над Волгоградской областью, 23 – над Ростовской, по 5 – над Калужской областью РФ и оккупированным Крымом. Также, по данным Минобороны РФ, российская ПВО якобы сбивала дроны над территорией Московского региона, акваториями Черного и Азовского морей, Белгородской, Воронежской областями РФ.



