Дрони знову вдарили по багатостраждальному НПЗ РФ: деталі

Вночі невідомі дрони атакували Волгоград, внаслідок чого на місцевому нафтопереробному заводі (НПЗ) спалахнула пожежа.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

Місцеві паблики повідомили, що в місті пролунало принаймні 20 вибухів, після яких виникла пожежа біля НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка", яка є одним із найбільших у РФ.

За даними місцевих жителів, більшість вибухів лунали в Червоноармійському районі міста, а в небі було видно яскраві спалахи. Безпілотники летіли низькою висотою.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявляв, що вночі підрозділи ППО "відбивали атаку БПЛА" і що за офіційними даними потерпілих та пошкоджень об'єктів немає.

Варто зазначити, що НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" є одним із ключових підприємств, обсяг максимальної потужності якого становить 15,7 млн. тонн на рік. Цей НПЗ випускає бензин, дизельне паливо та авіаційне паливо.

Українські сили атакували цей НПЗ уже неодноразово. Так, після ударів 18 вересня та 6 листопада завод було зупинено через пошкодження установки первинної переробки та гідрокрекінгу, що призвело до зниження його потужностей та вплинуло на експорт російських нафтопродуктів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Міноборони Росії заявили, що в ніч проти 26 грудня їхня ППО нібито знешкодила 77 "українських безпілотників".

У російському оборонному відомстві стверджують, що 34 дрони перехопили над Волгоградською областю, 23 – над Ростовською, по 5 – над Калузькою областю РФ та окупованим Кримом. Також, за даними Міноборони РФ, російська ППО нібито збивала дрони над територією Московського регіону, акваторіями Чорного та Азовського морів, Бєлгородської, Воронезької областей РФ.



