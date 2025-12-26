logo

В России перепугались из-за дронов ВСУ: что заявили в Минобороны РФ
В России перепугались из-за дронов ВСУ: что заявили в Минобороны РФ

В России отрапортовали, что их ПВО якобы обезвредила почти 80 дронов за ночь

26 декабря 2025, 07:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в Минобороны России заявили, что в ночь на 26 декабря их ПВО якобы обезвредила 77 "украинских беспилотников".

В России перепугались из-за дронов ВСУ: что заявили в Минобороны РФ

Дрон. Фото: из открытых источников

В российском оборонном ведомстве утверждают, что 34 дрона перехватили над Волгоградской областью, 23 – над Ростовской, по 5 – над Калужской областью РФ и оккупированным Крымом.

Также, по данным Минобороны РФ, российская ПВО якобы сбивала дроны над территорией Московского региона, акваториями Черного и Азовского морей, Белгородской, Воронежской областями РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 25 декабря якобы были уничтожены 8 дронов, которые "атаковали Москву".

Стоит отметить, в эту ночь было громко также в Краснодарском крае РФ. Неопознанные дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России, в результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали российский город Ярославль, расположенный к северо-востоку от Москвы в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной. В результате удара вспыхнул пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Ранее "Комментарии" писали – в ночь на 11 декабря неопознанные беспилотники атаковали российский город Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод, на территории которого вспыхнул пожар. В соцсетях появились видео, на которых видно сильный пожар и зарево над промышленным объектом. Сообщалось, что целью атаки, с большой вероятностью, стал химический завод "Акрон".




Источник: https://t.me/mod_russia/59776
