В Кремле назвали "голословными" заявления правительства Дании, в котором не исключили причастности России к инциденту с дронами, которые обнаружили вблизи аэропорта Копенгагена. Как передает портал "Комментарии", уже традиционно позицию Москвы озвучил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Аэропорт Копенгагена в ночь на 23 сентября был закрыт почти на четыре часа из-за появления больших неопознанных беспилотников на его территории.

По той же причине был закрыт аэропорт норвежской столицы Осло.

"Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения", – отметил Дмитрий Песков.

Главный рупор Кремля считает, что страна, которая занимает "серьезную позицию", с "такими голословными обвинениями не должна выступать".

Читайте также на портале "Комментарии" — российские МиГи в воздушном пространстве Эстонии стали причиной членам НАТО задуматься о том, как в дальнейшем реагировать на подобные провокации РФ. Кто мог запретить Эстонии сбивать российские МиГи? О чем говорит произошедшее? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – полиция Дании заявила, что дроны, из-за которых закрыли главный аэропорт страны, скорее всего, управлялись "опытным оператором". Дроны имели необычный маршрут, направляясь к своей цели сразу с нескольких направлений, включая и выключая свои огни, а затем они не фиксировались через несколько часов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".