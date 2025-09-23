У Кремлі назвали "голослівними" заяви уряду Данії, в якій не виключили причетність Росії до інциденту з дронами, які виявили поблизу аеропорту Копенгагена. Як передає портал "Коментарі", традиційно позицію Москви озвучив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Аеропорт Копенгагена в ніч на 23 вересня був закритий майже на чотири години через появу великих невідомих безпілотників на його території.

З тієї ж причини було закрито аеропорт норвезької столиці Осло.

"Щоразу виступати з голослівними звинуваченнями, чесно кажучи, призводить до того, що продовження таких заяв уже не береться до уваги, тому що щоразу ми чуємо звідти голослівні звинувачення", — зазначив Дмитро Пєсков.

Головний рупор Кремля вважає, що країна, яка займає "серйозну позицію", з такими голослівними звинуваченнями не повинна виступати.

