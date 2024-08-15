Дряхлый диктатор создал огромные проблемы: к чему следует готовится россиянам

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Ткачик Олеся
Напав на Украину, кремлевский диктатор Владимир Путин создал для русских огромные проблемы, об этом заявил политолог Алексей Копытько.
Владимир Путин
По его информации, всё чаще на разных уровнях наступает прозрение: независимо от итогов войны, русские окажутся под большим давлением, на них повесят всех собак, их будут все ненавидеть, и по возможности мстить.
По его словам, на примере Чечни русские знают, что с ними будет во всех национальных республиках РФ, совсем скоро.
Поэтому, считает эксперт, объективно в интересах русских как народа максимально быстро выскакивать из войны и снимать проблемы с украинцами, как с самой большой и воинственной группой, которая точно будет мстить.
Копытько добавил, что украинские войска в Курсе наглядно показывают, что на кадыровцев при желании можно найти управу, сделать их жалкими. Видео, из которых следует, что украинские военные обращаются с российскими срочниками лучше, чем россияне-кадыровцы, уже получили свою аудиторию и влияют.
По его словам, на одном из видео скулящие переселенцы жалуются царю, что они и мужей/сыновей на войну отправили, и армию поддерживают, и лояльны до невозможности, а тут такая напасть.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава ЧВК "Паладин" уже призвал российских военных скинуть Путина.
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