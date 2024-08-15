Дряхлый диктатор создал огромные проблемы: к чему следует готовится россиянам

Напав на Украину, кремлевский диктатор Владимир Путин создал для русских огромные проблемы, об этом заявил политолог Алексей Копытько.

Владимир Путин

По его информации, всё чаще на разных уровнях наступает прозрение: независимо от итогов войны, русские окажутся под большим давлением, на них повесят всех собак, их будут все ненавидеть, и по возможности мстить.

"А поскольку это слабеющий материал, то в ситуации "русские против всех" в самой России у русских шансов на какой-то благополучный исход нет. При Путине и продолжателях его режима – точно", — подчеркнул Копытько.

По его словам, на примере Чечни русские знают, что с ними будет во всех национальных республиках РФ, совсем скоро.

Поэтому, считает эксперт, объективно в интересах русских как народа максимально быстро выскакивать из войны и снимать проблемы с украинцами, как с самой большой и воинственной группой, которая точно будет мстить.

Копытько добавил, что украинские войска в Курсе наглядно показывают, что на кадыровцев при желании можно найти управу, сделать их жалкими. Видео, из которых следует, что украинские военные обращаются с российскими срочниками лучше, чем россияне-кадыровцы, уже получили свою аудиторию и влияют.

"Также заход в Курск подвешивает вопрос: а надо ли вымирающим русским в Курске/Смоленске/Брянске/Орле/Пскове и др. воевать с украинцами? Ради чего? Ради "Нового Херсонеса"? Ради уничтоженного в хлам Донбасса, который Россия никогда не восстановит даже близко?" — отмечает Копытько.

По его словам, на одном из видео скулящие переселенцы жалуются царю, что они и мужей/сыновей на войну отправили, и армию поддерживают, и лояльны до невозможности, а тут такая напасть.

"За что? Остался маленький шаг – так может зря всё это делали, не надо было?... Факты доказывают, что враги русских — не в Украине, а в Москве. Москва воюет в Украине русскими и против украинцев, и против интересов самих русских", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава ЧВК "Паладин" уже призвал российских военных скинуть Путина.



