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Дряхлый диктатор создал огромные проблемы: к чему следует готовится россиянам

Путин сделал все, чтобы русских ненавидели и по возможности мстили им

сегодня, 10:01
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Ткачик Олеся

Напав на Украину, кремлевский диктатор Владимир Путин создал для русских огромные проблемы, об этом заявил политолог Алексей Копытько.

Дряхлый диктатор создал огромные проблемы: к чему следует готовится россиянам

Владимир Путин

По его информации, всё чаще на разных уровнях наступает прозрение: независимо от итогов войны, русские окажутся под большим давлением, на них повесят всех собак, их будут все ненавидеть, и по возможности мстить.

"А поскольку это слабеющий материал, то в ситуации "русские против всех" в самой России у русских шансов на какой-то благополучный исход нет. При Путине и продолжателях его режима – точно", — подчеркнул Копытько.

По его словам, на примере Чечни русские знают, что с ними будет во всех национальных республиках РФ, совсем скоро.

Поэтому, считает эксперт, объективно в интересах русских как народа максимально быстро выскакивать из войны и снимать проблемы с украинцами, как с самой большой и воинственной группой, которая точно будет мстить.

Копытько добавил, что украинские войска в Курсе наглядно показывают, что на кадыровцев при желании можно найти управу, сделать их жалкими. Видео, из которых следует, что украинские военные обращаются с российскими срочниками лучше, чем россияне-кадыровцы, уже получили свою аудиторию и влияют.

"Также заход в Курск подвешивает вопрос: а надо ли вымирающим русским в Курске/Смоленске/Брянске/Орле/Пскове и др. воевать с украинцами?  Ради чего? Ради "Нового Херсонеса"? Ради уничтоженного в хлам Донбасса, который Россия никогда не восстановит даже близко?" — отмечает Копытько.

По его словам, на одном из видео скулящие переселенцы жалуются царю, что они и мужей/сыновей на войну отправили, и армию поддерживают, и лояльны до невозможности, а тут такая напасть.

"За что? Остался маленький шаг – так может зря всё это делали, не надо было?... Факты доказывают, что враги русских — не в Украине, а в Москве.  Москва воюет в Украине русскими и против украинцев, и против интересов самих русских", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава ЧВК "Паладин" уже призвал российских военных скинуть Путина.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid0Coq1Z72sLDqBmMUm5ctyZFtWWxiE8ccZjnsCX3pGYYjUAVNdWAkM2swTHGxDYAkdl
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