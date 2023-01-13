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Дубай, курорты в Европе: как золотая молодежь России "переживает" войну против Украины (ФОТО)

"Золотая молодежь" России гуляет по миру на широкую ногу

сегодня, 20:35
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Автор:

Лиля Воробьева

Не обращая внимания на антизападную позицию своих родителей, так называемая "золотая молодежь" РФ то и делает, что просаживает деньги, путешествуя по странам Альянса и Евросоюза.

Дубай, курорты в Европе: как золотая молодежь России "переживает" войну против Украины (ФОТО)

Золотая молодежь России гуляет по миру на широкую ногу (фото из открытых источников)

Потомкам высокопоставленных чиновников,  что теперь под санкциями, понравились Дубай, Бали, Мальдивы, Сейшелы и еще ряд известных курортных стран, информирует The Insider.

Яркой поклонницей отдыха в странах Запада является дочь руководителя Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина-Вероника .

"Маски сброшены, и для нас очевидно, что блок НАТО ведет гибридную войну и против России, и против нашего союзника – Республики Беларусь", – сказал в 2022 году Нарышкин.

Дочь поддерживает так антинатовскую позицию отца и прошлым летом отдыхала в Турции, являющейся членом Альянса.

Дубай, курорты в Европе: как золотая молодежь России ”переживает” войну против Украины (ФОТО) - фото 2
Дубай, курорты в Европе: как золотая молодежь России ”переживает” войну против Украины (ФОТО) - фото 3

Молодая россиянка часто путешествует по Европе и отдыхает на самых дорогих курортах вместе с подругой Викторией Колесниковой – дочерью известного футболиста команды "Локомотив" и российской сборной Алексея Косолапова.

В социальных сетях журналисты нашли немало фотографий, свидетельствующих о совместных путешествиях. Девушки посетили также Италию и Грецию.

В канун нового года дочь Нарышкина побывала на Бали. В частности, вместе с подругой жила в отеле AYANA Resort Bali, где стоимость одной ночи отдыха стоит более 500 евро.

Новый 2023 год   Вероника Нарышкина встречала в Дубае, еще раньше успела посетить Сейшелы, потому что введенные Западом и ЕС санкции еще не затронули ее семью.

Еще одна любительница зарубежного отдыха – дочь руководителя российского оборонного ведомства Ксения Шойгу. Новогодние праздники она встретила в солнечном Дубае, оставив родину и переживающих холода земляков. Фотографии с Ксенией, сделанные на отдыхе в ОАЭ журналисты The Insider увидели у мужа дочери министра обороны, блогера Алексея Столярова.

Дубай, курорты в Европе: как золотая молодежь России ”переживает” войну против Украины (ФОТО) - фото 4
Дубай, курорты в Европе: как золотая молодежь России ”переживает” войну против Украины (ФОТО) - фото 5

Медиа подсчитало, что, чтобы отдохнуть в Дубае, молодожены потратили не менее 500 тысяч рублей, ведь дочь высокопоставленного чиновника проживала в одной из крупных люксовых гостиниц Caesars Palace Dubai.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Евросоюз готовит для Путина дополнительные санкции.



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Источник: https://theins.ru/korrupciya/258406
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