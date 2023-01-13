Дубай, курорты в Европе: как золотая молодежь России "переживает" войну против Украины (ФОТО)

Не обращая внимания на антизападную позицию своих родителей, так называемая "золотая молодежь" РФ то и делает, что просаживает деньги, путешествуя по странам Альянса и Евросоюза.

Золотая молодежь России гуляет по миру на широкую ногу (фото из открытых источников)

Потомкам высокопоставленных чиновников, что теперь под санкциями, понравились Дубай, Бали, Мальдивы, Сейшелы и еще ряд известных курортных стран, информирует The Insider.

Яркой поклонницей отдыха в странах Запада является дочь руководителя Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина-Вероника .

"Маски сброшены, и для нас очевидно, что блок НАТО ведет гибридную войну и против России, и против нашего союзника – Республики Беларусь", – сказал в 2022 году Нарышкин.

Дочь поддерживает так антинатовскую позицию отца и прошлым летом отдыхала в Турции, являющейся членом Альянса.

Молодая россиянка часто путешествует по Европе и отдыхает на самых дорогих курортах вместе с подругой Викторией Колесниковой – дочерью известного футболиста команды "Локомотив" и российской сборной Алексея Косолапова.

В социальных сетях журналисты нашли немало фотографий, свидетельствующих о совместных путешествиях. Девушки посетили также Италию и Грецию.

В канун нового года дочь Нарышкина побывала на Бали. В частности, вместе с подругой жила в отеле AYANA Resort Bali, где стоимость одной ночи отдыха стоит более 500 евро.

Новый 2023 год Вероника Нарышкина встречала в Дубае, еще раньше успела посетить Сейшелы, потому что введенные Западом и ЕС санкции еще не затронули ее семью.

Еще одна любительница зарубежного отдыха – дочь руководителя российского оборонного ведомства Ксения Шойгу. Новогодние праздники она встретила в солнечном Дубае, оставив родину и переживающих холода земляков. Фотографии с Ксенией, сделанные на отдыхе в ОАЭ журналисты The Insider увидели у мужа дочери министра обороны, блогера Алексея Столярова.

Медиа подсчитало, что, чтобы отдохнуть в Дубае, молодожены потратили не менее 500 тысяч рублей, ведь дочь высокопоставленного чиновника проживала в одной из крупных люксовых гостиниц Caesars Palace Dubai.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Евросоюз готовит для Путина дополнительные санкции.

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