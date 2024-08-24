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Думали, как быть с Курщиной. Путин "предметно" поговорил с Герасимовым

Путин впервые встретился с Герасимовым после обещания российских генералов вытеснить ВСУ из Курской области

24 августа 2024, 23:33
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Марьян Ощановский

Российский диктатор Владимир Путин встретился с начальником Генштаба ВС РФ и заслушал доклад о противодействии ВСУ в Курской области.

Думали, как быть с Курщиной. Путин "предметно" поговорил с Герасимовым

Путин встретился с Герасимовым. Фото из открытых источников

В Кремле сообщили, что Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск и принял доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского по противодействию ВСУ, которые наступают на территории Курской области.

Диктатор РФ также заслушал доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.

Как известно, на последнем совещании по ситуации в Курской области Путин требовал "выдавить противника" с российских территорий, обвинял Запад в случившемся, а также обещал дать "достойный ответ" ВСУ, которые к тому моменту уже продвинулись на 25 км от границы.

По данным Bloomberg, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов знал о готовящемся наступлении ВСУ, но проигнорировал информацию и не стал докладывать о ней Владимиру Путину. На заседании Совбеза РФ 7 августа Герасимов заявил, что на территорию России вошло не более одной тысячи солдат ВСУ, хотя уже к тому моменту многие военкоры и связанные с Минобороны РФ издания называли значительно большее количество.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.



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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/74930
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