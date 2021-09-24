Двигатель выпустил столб пламени: самолет с российскими туристами столкнулся со стаей орлов (ВИДЕО)

Боинг 767-300 российской авиакомпании, совершавший рейс из кубинского города Варадеро в российскую столицу, налетел на неожиданную преграду — стаю орлов. Пассажиры самолета сняли диверсию, виновниками которой едва не стали пернатые жители воздушного пространства. Этот ролик разместил Telegram канал Mash .

В результате вылет рейса отложили на 23 часа (скриншот с видео)

Лайнер совершал запланированный полет в четверг, 23 сентября. С территории республики Куба он вылетел после 10:00 утра по местному времени.

Как пишет Вести.ru, воздушное судно, еще только разгонялось на взлетной полосе аэропорта, как столкнулось с непредсказуемой преградой — несколькими крупными птицами. Один из них, ударившись в лайнер, нанес обшивке самолета повреждения, другой залетел под правый двигатель. От этого он выпустил столб огня.

Как рассказывали пассажиры лайнера, экипаж сразу же сбавил скорость полета, но от экстренного процесса торможения у самолета лопнуло колесо на одном из двух шасси.

Боинг 767-300 вновь был вынужден приземлиться в аэропорту Варадеро. Повторный рейс состоялся через 23 часа. Пассажиры лайнера провели это время в местном отеле.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России на вершине Эльбруса застряла группа туристов . Как стало известно, группа туристов, которая состояла из 19 человек, совершала восхождение на гору Эльбрус (Россия). В ее состав входили жители разных российских городов. Сообщается, что при восхождении альпинисты попали в сильную метель. Ими была затребована помощь спасательной службы. В этот момент туристы находились на высоте более пяти тысяч метров.









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