Двойной удар Трампа по РФ: что за этим стоит и какие могут быть последствия

Дональд Трамп снова удивил. На этот раз – приятно, причем дважды. Первоначально президент США подписал закон о существенном усилении санкций против России. Почти одновременно Госдеп одобрил возможную продажу Украине большого пакета вооружений и оборудования для ПВО ориентировочной стоимостью $2,68 млрд. И то, и другое заслуживает внимания. Об этом рассказал экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что первое на что нужно обратить внимание – это санкции. Это уже не очередное заявление Трампа о том, что он "очень недоволен Путиным", а законодательно оформленный инструмент экономического давления. Закон предусматривает возможность введения пошлин до 500% на импортируемые в США товары непосредственно из России, а также до 100% — на импорт из стран, которые остаются крупнейшими покупателями российских нефти и газа или помогают обходить нефтяные санкции. Отдельные ограничения предусмотрены против российских банков, оборонной и энергетической промышленности, теневого флота и тех, кто помогает Москве обходить санкции. То есть в руках американской администрации появляется действительно мощный инструмент экономического давления на Россию.

По словам Вадима Трюхана, второе – это ПВО для Украины. Госдеп США одобрил возможные продажи Украине пакета на $2,68 млрд для модернизации и усиления противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о ракетах S-300 Clone и GAM-67, системах ПВО увеличенной дальности, пусковых установках, комплектах модернизации мобильных систем и радарах RPS-202 для борьбы с беспилотниками.

"Это особенно важно сейчас, когда Россия снова пытается системно избивать по украинской энергетике и критической инфраструктуре. Важный нюанс: это не американский "подарок" на $2,68 млрд. Финансирование предусматривается за счет европейских взносов и средств американской программы Foreign Military Financing, выделенных еще предыдущей администрацией, но политическое решение Вашингтона разрешить такую продажу имеет принципиальное значение", – отметил эксперт.

По его словам, эти два решения следует рассматривать вместе. Вашингтон одновременно бьет по двум ключевым составляющим российской стратегии: возможности финансировать войну за счет экспорта энергоносителей и возможности безнаказанно терроризировать украинские города ракетами и дронами. И за это Трампу сегодня действительно можно поставить плюс. Без привычного сарказма.

"В политике, в конечном счете, имеют значение не слова, а решения. И нынешние решения Вашингтона объективно усиливают Украину и увеличивают цену продолжения войны для России. Значит ли это, что Трамп окончательно изменил свое отношение к Путину? Конечно, нет. Закон оставляет президенту США значительную свободу в практическом применении санкций, а одобрение продажи оружия еще не означает его немедленного появления в Украине. Поэтому эйфории не нужно, но и умалять значение этих решений было бы неправильно. Сегодня Вашингтон сделал два очень важных для Украины шага. И Дональд Трамп был частью обоих. За хорошие решения нужно хвалить так же, как за плохие – критиковать. Сегодня – плюс Трампу. Остается надеяться, что завтра Дональд Трамп не проснется в другом настроении и снова не заработает внештатным лоббистом Владимира Путина – объясняя миру, что Путин "хочет мира", Россию нужно "понять", а уступать почему-то снова должна Украина", – подытожил эксперт.

Также "Комментарии" писали – у Трампа появился новый рычаг против Кремля: изменяющий закон Грэмма.



