Двойной удар Трампа по РФ: что за этим стоит и какие могут быть последствия

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Кравцев Сергей
Дональд Трамп снова удивил. На этот раз – приятно, причем дважды. Первоначально президент США подписал закон о существенном усилении санкций против России. Почти одновременно Госдеп одобрил возможную продажу Украине большого пакета вооружений и оборудования для ПВО ориентировочной стоимостью $2,68 млрд. И то, и другое заслуживает внимания. Об этом рассказал экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что первое на что нужно обратить внимание – это санкции. Это уже не очередное заявление Трампа о том, что он "очень недоволен Путиным", а законодательно оформленный инструмент экономического давления. Закон предусматривает возможность введения пошлин до 500% на импортируемые в США товары непосредственно из России, а также до 100% — на импорт из стран, которые остаются крупнейшими покупателями российских нефти и газа или помогают обходить нефтяные санкции. Отдельные ограничения предусмотрены против российских банков, оборонной и энергетической промышленности, теневого флота и тех, кто помогает Москве обходить санкции. То есть в руках американской администрации появляется действительно мощный инструмент экономического давления на Россию.
По словам Вадима Трюхана, второе – это ПВО для Украины. Госдеп США одобрил возможные продажи Украине пакета на $2,68 млрд для модернизации и усиления противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о ракетах S-300 Clone и GAM-67, системах ПВО увеличенной дальности, пусковых установках, комплектах модернизации мобильных систем и радарах RPS-202 для борьбы с беспилотниками.
По его словам, эти два решения следует рассматривать вместе. Вашингтон одновременно бьет по двум ключевым составляющим российской стратегии: возможности финансировать войну за счет экспорта энергоносителей и возможности безнаказанно терроризировать украинские города ракетами и дронами. И за это Трампу сегодня действительно можно поставить плюс. Без привычного сарказма.
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