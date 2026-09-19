Подвійний удар Трампа по РФ: що за цим стоїть і які можуть бути наслідки

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Кравцев Сергей
Дональд Трамп знову здивував. Цього разу – приємно, причому двічі. Спочатку президент США підписав закон про суттєве посилення санкцій проти Росії. Майже одночасно Держдеп схвалив можливий продаж Україні великого пакета озброєнь та обладнання для ППО орієнтовною вартістю $2,68 млрд. І те, й інше заслуговує на увагу. Про це розповів екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, перше на що треба звернути увагу – це санкції. Це вже не чергова заява Трампа про те, що він "дуже незадоволений Путіним", а законодавчо оформлений інструмент економічного тиску. Закон передбачає можливість запровадження мит до 500% на товари, що імпортуються до США безпосередньо з Росії, а також до 100% — на імпорт із країн, які залишаються найбільшими покупцями російських нафти й газу або допомагають обходити нафтові санкції. Окремі обмеження передбачені проти російських банків, оборонної та енергетичної промисловості, "тіньового флоту" та тих, хто допомагає Москві обходити санкції. Тобто в руках американської адміністрації з’являється справді потужний інструмент економічного тиску на Росію.
За словами Вадима Трюхана, друге – це ППО для України. Держдеп США схвалив можливий продаж Україні пакета на $2,68 млрд для модернізації та посилення протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про ракети S-300 Clone та GAM-67, системи ППО збільшеної дальності, пускові установки, комплекти модернізації мобільних систем та радари RPS-202 для боротьби з безпілотниками.
За його словами, ці два рішення варто розглядати разом. Вашингтон одночасно б’є по двох ключових складових російської стратегії: можливості фінансувати війну за рахунок експорту енергоносіїв та можливості безкарно тероризувати українські міста ракетами й дронами. І за це Трампу сьогодні справді можна поставити плюс. Без звичного сарказму.
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