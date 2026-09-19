Подвійний удар Трампа по РФ: що за цим стоїть і які можуть бути наслідки

Дональд Трамп знову здивував. Цього разу – приємно, причому двічі. Спочатку президент США підписав закон про суттєве посилення санкцій проти Росії. Майже одночасно Держдеп схвалив можливий продаж Україні великого пакета озброєнь та обладнання для ППО орієнтовною вартістю $2,68 млрд. І те, й інше заслуговує на увагу. Про це розповів екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, перше на що треба звернути увагу – це санкції. Це вже не чергова заява Трампа про те, що він "дуже незадоволений Путіним", а законодавчо оформлений інструмент економічного тиску. Закон передбачає можливість запровадження мит до 500% на товари, що імпортуються до США безпосередньо з Росії, а також до 100% — на імпорт із країн, які залишаються найбільшими покупцями російських нафти й газу або допомагають обходити нафтові санкції. Окремі обмеження передбачені проти російських банків, оборонної та енергетичної промисловості, "тіньового флоту" та тих, хто допомагає Москві обходити санкції. Тобто в руках американської адміністрації з’являється справді потужний інструмент економічного тиску на Росію.

За словами Вадима Трюхана, друге – це ППО для України. Держдеп США схвалив можливий продаж Україні пакета на $2,68 млрд для модернізації та посилення протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про ракети S-300 Clone та GAM-67, системи ППО збільшеної дальності, пускові установки, комплекти модернізації мобільних систем та радари RPS-202 для боротьби з безпілотниками.

"Це особливо важливо зараз, коли Росія знову намагається системно бити по українській енергетиці та критичній інфраструктурі. Важливий нюанс: це не американський "подарунок" на $2,68 млрд. Фінансування передбачається за рахунок європейських внесків та коштів американської програми Foreign Military Financing, виділених ще попередньою адміністрацією, але політичне рішення Вашингтона дозволити такий продаж має принципове значення", – зазначив експерт.

За його словами, ці два рішення варто розглядати разом. Вашингтон одночасно б’є по двох ключових складових російської стратегії: можливості фінансувати війну за рахунок експорту енергоносіїв та можливості безкарно тероризувати українські міста ракетами й дронами. І за це Трампу сьогодні справді можна поставити плюс. Без звичного сарказму.

"У політиці зрештою мають значення не слова, а рішення. І нинішні рішення Вашингтона об’єктивно посилюють Україну та збільшують для Росії ціну продовження війни. Чи означає це, що Трамп остаточно змінив своє ставлення до Путіна? Звичайно, ні. Закон залишає президенту США значну свободу в практичному застосуванні санкцій, а схвалення продажу зброї ще не означає її негайної появи в Україні. Тому ейфорії не потрібно, але й применшувати значення цих рішень було б неправильно. Сьогодні Вашингтон зробив два дуже важливі для України кроки. І Дональд Трамп був частиною обох. За хороші рішення треба хвалити так само, як за погані – критикувати. Сьогодні – плюс Трампу. Залишається сподіватися, що завтра Дональд Трамп не прокинеться в іншому настрої й знову не почне працювати позаштатним лобістом Володимира Путіна – пояснюючи світові, що Путін "хоче миру", Росію треба "зрозуміти", а поступатися чомусь знову повинна Україна", – підсумував експерт.

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