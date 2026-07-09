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«Двойственность Вашингтона»: в Кремле отреагировали на идею Трампа закрыть небо над Украиной

Буферная зона станет шире: в России прокомментировали военную помощь США для Киева

9 июля 2026, 13:15
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Недилько Ксения

В Кремле назвали абсолютно новыми слова американского президента Дональда Трампа о том, что США могут закрыть воздушное пространство над Украиной. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ранее подобные предложения вообще не поднимались в публичном поле.

«Двойственность Вашингтона»: в Кремле отреагировали на идею Трампа закрыть небо над Украиной

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Заявления о возможном обеспечении США закрытия воздушного пространства над Украиной еще предстоит осмыслить", — отметил представитель Кремля.

В то же время в Москве видят серьезные противоречия в действиях Белого дома. С одной стороны, Вашингтон декларирует стремление к дипломатии, а с другой не перестает передавать оружие украинской армии.

"Россия видит определенную двоякость в позиции США", — подчеркнул Песков.

Он добавил, что американская сторона продолжает поставки вооружений Киеву, но в то же время пытается содействовать мирному урегулированию. По словам спикера, РФ "прекрасно знает" об этих поставках и "не носит розовых очков", хотя в целом желание Белого дома помочь дипломатическому процессу в Кремле считают искренним и приветствующим.

Российская сторона также прокомментировала позицию Трампа по дальнобойным ударам ВСУ по военным объектам в РФ. В отличие от предыдущих оценок Москва теперь не называет это сознательным поднятием ставок.

"Кремль видит в заявлениях Трампа об ударах Киева вглубь РФ не эскалацию, а заблуждение руководства США", — заявил Песков. При этом он выразил традиционные угрозы, отметив, что чем больше украинские силы будут атаковать территорию России, "тем шире будет буферная зона на границе и дольше СВО".

Отдельно в Кремле затронули тему событий на Ближнем Востоке. Россия фиксирует существенное обострение вокруг Тегерана, но надеется, что американское правительство снова переключит внимание на европейские события. Песков резюмировал, что Москва рассчитывает на возобновление усилий Вашингтона на украинском направлении сразу после того, как США разберутся с ситуацией вокруг Ирана.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера на саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп сделал ряд заявлений о защите Украины и предоставлении лицензии на производство ракет к системам Patriot .



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