«Ліцензія буде в Україні»: Дональд Трамп заявив про готовність передати технології Patriot

Сполучені Штати Америки планують надати Україні ліцензію на власне виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі повідомив американський президент Дональд Трамп, зазначивши, що дізнався про таку можливість із надійних джерел.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

"Мені одна пташка наспівала, що ми дамо Україні робити Patriot", — зауважив лідер США.

Він підкреслив, що американська сторона готова поділитися технологіями та навчити українських фахівців. Трамп упевнений, що попри велику складність цих систем, українці оперативно опанують процес виробництва.

"Ми показуємо, як це робити. Це технічно складна річ, але я думаю, ви швидко впораєтеся", — заявив Трамп. Глава Білого дому також окреслив конкретні терміни для старту співпраці, додавши: "За 2-3 місяці зможемо замовлення розмістити. Ми говорили, що буде ліцензія в Україні, щоб випускати Patriot. Це треба зробити".

Американський президент переконаний, що більшість держав світу не здатні виготовляти такі ракети, проте Україна має для цього всі необхідні умови та унікальний людський потенціал. Він окремо наголосив, що українська держава має чудові позиції у сфері створення зброї завдяки своїм талантам.

Окрім систем протиповітряної оборони, лідер США високо оцінив українські досягнення у сфері безпілотних технологій. Трамп офіційно підтвердив готовність Вашингтона імпортувати українську продукцію.

"Ми купували їхні дрони", — визнав президент США. Його вразила здатність українців масово виготовляти безпілотники у надскладних воєнних умовах. Завершуючи думку про ефективність українського оборонно-промислового комплексу, він резюмував: "Ми робимо дрони, але вони мають здатність робити їх багато, що дивовижно: під час війни їх роблять у підвалах, або навіть де немає укриттів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні в Анкарі Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп публічно підкреслив, що його контакт із Володимиром Зеленським став набагато міцнішим та позитивнішим.