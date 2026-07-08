«Ліцензія буде в Україні»: Дональд Трамп заявив про готовність передати технології Patriot

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Недилько Ксения
Сполучені Штати Америки планують надати Україні ліцензію на власне виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі повідомив американський президент Дональд Трамп, зазначивши, що дізнався про таку можливість із надійних джерел.
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Він підкреслив, що американська сторона готова поділитися технологіями та навчити українських фахівців. Трамп упевнений, що попри велику складність цих систем, українці оперативно опанують процес виробництва.
Американський президент переконаний, що більшість держав світу не здатні виготовляти такі ракети, проте Україна має для цього всі необхідні умови та унікальний людський потенціал. Він окремо наголосив, що українська держава має чудові позиції у сфері створення зброї завдяки своїм талантам.
Окрім систем протиповітряної оборони, лідер США високо оцінив українські досягнення у сфері безпілотних технологій. Трамп офіційно підтвердив готовність Вашингтона імпортувати українську продукцію.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні в Анкарі Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп публічно підкреслив, що його контакт із Володимиром Зеленським став набагато міцнішим та позитивнішим.