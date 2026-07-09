«Двоякість Вашингтона»: у Кремлі відреагували на ідею Трампа закрити небо над Україною

У Кремлі назвали абсолютно новими слова американського президента Дональда Трампа про те, що США можуть закрити повітряний простір над Україною. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що раніше подібні пропозиції взагалі не піднімалися в публічному полі.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Заяви про можливе забезпечення США закриття повітряного простору над Україною ще належить осмислити", — зазначив речник Кремля.

Водночас у Москві бачать серйозні суперечності в діях Білого дому. З одного боку, Вашингтон декларує прагнення до дипломатії, а з іншого — не припиняє передавати зброю українській армії.

"Росія бачить певну двоякість у позиції США", — підкреслив Пєсков.

Він додав, що американська сторона продовжує поставки озброєнь Києву, але водночас намагається сприяти мирному врегулюванню. За словами речника, РФ "прекрасно знає" про ці постачання і "не носить рожевих окулярів", хоча загалом бажання Білого дому допомогти дипломатичному процесу в Кремлі вважають щирим і вітають.

Російська сторона також прокоментувала позицію Трампа щодо далекобійних ударів ЗСУ по військових об'єктах у РФ. На відміну від попередніх оцінок, Москва тепер не називає це свідомим підняттям ставок.

"Кремль бачить у заявах Трампа про удари Києва вглиб РФ не ескалацію, а оману керівництва США", — заявив Пєсков. При цьому він висловив традиційні погрози, зазначивши, що чим більше українські сили атакуватимуть територію Росії, "тим ширшою буде буферна зона на кордоні і довшою СВО".

Окремо у Кремлі торкнулися теми подій на Близькому Сході. Росія фіксує суттєве загострення навколо Тегерана, але сподівається, що американський уряд знову переключить увагу на європейські події. Пєсков резюмував, що Москва розраховує на відновлення зусиль Вашингтона на українському напрямку одразу після того, як США "розберуться із ситуацією навколо Ірану".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що учора на саміті НАТО в Анкарі Дональд Трамп зробив низку заяв про захист України та надання ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot.