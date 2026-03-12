Дым и сильный огонь: где в России этой ночью было громко

В ночь на 12 марта в Тихорецком районе Краснодарского края России беспилотники атаковали нефтебазу, пожар охватил 150 квадратных метров. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

В российском оперштабе традиционно отметили, что "возгорание на территории нефтебазы" произошло якобы из-за "падения обломков БпЛА".

"Пострадавших нет. Общая площадь пожара составляет 150 кв. м. В тушении участвуют 83 человека и 26 единиц техники, в том числе и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", – говорится в сообщении.

Согласно сообщениям очевидцев в соцсетях, загорелись резервуары на местной нефтебазе, относящейся к перевалочному пункту ООО "Тихорец-Нефть".

Стоит отметить, Тихорецкий нефтяной узел – один из самых больших перевалочных пунктов нефти на юге России. Он расположен в Краснодарском крае и управляется компанией ООО "Тихорецк-Нефть", входящей в структуру "Транснефти". Объект является большой нефтебазой и перевалочным терминалом.

