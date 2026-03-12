logo

Главная Новости Мир Россия Дым и сильный огонь: где в России этой ночью было громко
commentss НОВОСТИ Все новости

Дым и сильный огонь: где в России этой ночью было громко

После атаки дронов в Краснодарском крае РФ горит нефтебаза

12 марта 2026, 08:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 12 марта в Тихорецком районе Краснодарского края России беспилотники атаковали нефтебазу, пожар охватил 150 квадратных метров. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Дым и сильный огонь: где в России этой ночью было громко

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

В российском оперштабе традиционно отметили, что "возгорание на территории нефтебазы" произошло якобы из-за "падения обломков БпЛА".

"Пострадавших нет. Общая площадь пожара составляет 150 кв. м. В тушении участвуют 83 человека и 26 единиц техники, в том числе и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", – говорится в сообщении.

Согласно сообщениям очевидцев в соцсетях, загорелись резервуары на местной нефтебазе, относящейся к перевалочному пункту ООО "Тихорец-Нефть".

Стоит отметить, Тихорецкий нефтяной узел – один из самых больших перевалочных пунктов нефти на юге России. Он расположен в Краснодарском крае и управляется компанией ООО "Тихорецк-Нефть", входящей в структуру "Транснефти". Объект является большой нефтебазой и перевалочным терминалом.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 11 марта неизвестные атаковали временно оккупированный Мариуполь, а также ряд российских городов. После обстрела произошли пожары.

Согласно сообщениям из соцсетей, первым под атаку попал Мариуполь. Буквально сразу после начала нового времени под Мариуполем, как утверждается, был атакован состав БК, после чего началась детонация. Хотя позже в некоторых каналах начали появляться сообщения, что атака произошла в самом городе.

Также издание "Комментарии" сообщало — украинские воины поразили топливные склады, а также артиллерию и станцию РЭС россиян на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в Telegram Генштаба ВСУ.




