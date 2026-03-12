Кіптява і сильний вогонь: де в Росії цієї ночі було гучно

У ніч на 12 березня в Тихорецькому районі Краснодарського краю Росії безпілотники атакували нафтобазу, пожежа охопила 150 квадратних метрів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє оперштаб Краснодарського краю.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

У російському оперштабі традиційно зазначили, що "загоряння на території нафтобази" трапилося нібито через "падіння уламків БпЛА".

"Постраждалих немає. Загальна площа пожежі становить 150 кв. м. У гасінні беруть участь 83 людини і 26 одиниць техніки, в тому числі і фахівці ГУ МНС Росії по Краснодарському краю", – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленнями очевидців у соцмережах, загорілися резервуари на місцевій нафтобазі, яка належить до перевалочного пункту ТОВ "Тихорецьк-Нафта".

Варто зазначити, Тихорецький нафтовий вузол – один з найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Він розташований у Краснодарському краї та управляється компанією ТОВ "Тихорецьк-Нафта", що входить до структури "Транснафти". Об'єкт є великою нафтобазою та перевалочним терміналом.

