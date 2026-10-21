Обнародованы публичные заявления специального представителя президента США Стива Уиткоффа, демонстрирующие его благосклонное отношение к главе Кремля Владимиру Путину во время официального визита. Американский чиновник не скрывал своих положительных эмоций от встречи с российским диктатором и выразил ему глубокую признательность.

Стив Уиткофф

Разговор с лидером страны-агрессорки посланник начал с подчеркнуто вежливого приветствия.

"Спасибо, президент Путин, — заявил Стив Уиткофф в начале разговора, демонстрируя открытость. — Мне очень-очень приятно вас видеть".

Кроме того, представитель Соединенных Штатов провел параллели между действующим лидером Белого дома и главой Российской Федерации. Он упомянул постоянные тезисы российской стороны о человечности Дональда Трампа и адресовал аналогичное определение самому Путину.

"Вы так много говорите о том, что президент Трамп – гуманист, – подчеркнул американский дипломат, обращаясь непосредственно к главе Кремля. — Вы тоже гуманист, господин, и я это высоко ценю. Я выражаю вам свое уважение. Спасибо еще раз".

Такие высказывания Уиткоффа четко свидетельствуют о стремлении американской делегации поддерживать максимально лояльный и комплиментарный тон в прямых переговорах с российским руководством.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Кремля Владимир Путин начал официальную встречу со Стивом Уиткоффом, специальным представителем президента США Дональда Трампа. Ключевыми темами диалога стали дипломатические пути прекращения войны в Украине, возвращение к торгово-экономическому диалогу и урегулирование региональных кризисов.

Российский лидер попросил Уиткоффа передать искренние слова благодарности за усилия в отношении Украины не только Дональду Трампу, но и его жене Мелании. Со своей стороны, Стивен Уиткофф сообщил, что привез документы, в которых излагаются подходы к проблеме украинского урегулирования.



