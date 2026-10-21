Едва не расцеловал: спецпосланник США Стив Уиткофф забросал Путина комплиментами

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Недилько Ксения
Обнародованы публичные заявления специального представителя президента США Стива Уиткоффа, демонстрирующие его благосклонное отношение к главе Кремля Владимиру Путину во время официального визита. Американский чиновник не скрывал своих положительных эмоций от встречи с российским диктатором и выразил ему глубокую признательность.
Стив Уиткофф
Разговор с лидером страны-агрессорки посланник начал с подчеркнуто вежливого приветствия.
Кроме того, представитель Соединенных Штатов провел параллели между действующим лидером Белого дома и главой Российской Федерации. Он упомянул постоянные тезисы российской стороны о человечности Дональда Трампа и адресовал аналогичное определение самому Путину.
Такие высказывания Уиткоффа четко свидетельствуют о стремлении американской делегации поддерживать максимально лояльный и комплиментарный тон в прямых переговорах с российским руководством.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Кремля Владимир Путин начал официальную встречу со Стивом Уиткоффом, специальным представителем президента США Дональда Трампа. Ключевыми темами диалога стали дипломатические пути прекращения войны в Украине, возвращение к торгово-экономическому диалогу и урегулирование региональных кризисов.
Российский лидер попросил Уиткоффа передать искренние слова благодарности за усилия в отношении Украины не только Дональду Трампу, но и его жене Мелании. Со своей стороны, Стивен Уиткофф сообщил, что привез документы, в которых излагаются подходы к проблеме украинского урегулирования.