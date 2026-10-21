Ледь не розцілував: спецпосланець США Стів Віткофф закидав Путіна компліментами

Оприлюднено публічні заяви спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, які демонструють його прихильне ставлення до очільника Кремля Володимира Путіна під час офіційного візиту. Американський посадовець не приховував своїх позитивних емоцій від зустрічі з російським диктатором та висловив йому глибоку вдячність.

Стів Віткофф

Розмову з лідером країни-агресорки посланник розпочав із підкреслено ввічливого привітання.

"Дякую, президенте Путін, — заявив Стів Віткофф на початку розмови, демонструючи відкритість. — Мені дуже-дуже приємно вас бачити".

Окрім цього, представник Сполучених Штатів провів паралелі між чинним лідером Білого дому та головою Російської Федерації. Він згадав постійні тези російської сторони про людяність Дональда Трампа та адресував аналогічне визначення самому Путіну.

"Ви так багато говорите про те, що президент Трамп — гуманіст, — наголосив американський дипломат, звертаючись безпосередньо до очільника Кремля. — Ви теж гуманіст, пане, і я це високо ціную. Я висловлюю вам свою повагу. Дякую ще раз".

Такі висловлювання Віткоффа чітко засвідчують прагнення американської делегації підтримувати максимально лояльний та компліментарний тон у прямих переговорах із російським керівництвом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Кремля Володимир Путін розпочав офіційну зустріч зі Стівом Віткоффом, спеціальним представником президента США Дональда Трампа. Ключовими темами діалогу стали дипломатичні шляхи припинення війни в Україні, повернення до торгово-економічного діалогу та врегулювання регіональних криз.

Російський лідер попросив Віткоффа передати щирі слова вдячності за зусилля щодо України не лише Дональду Трампу, але й його дружині Меланії. Зі свого боку, Стівен Віткофф повідомив, що привіз документи, в яких викладаються підходи щодо проблеми українського врегулювання.



