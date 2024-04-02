"Его сынок – элита, а ты – мясо": актеры РФ снялись в антиукраинском ролике для подрыва мобилизации



















В пророссийских Telegram-каналах распространяют в сети видеоролик на украинском языке, главная цель которого – внести раздор среди украинцев.

Актеры Максим Громов и Александр Панов (скрин из видео)

Главная фраза в видео, обнародованном пропагандистскими ресурсами 1 апреля, есть "Его сынок — элита, а ты — мясо".

Основа ролика – сравнение жизни двух юношей. Один из них ведет состоятельный образ жизни, путешествует по частному самолету и путешествует в Альпы, развлекается с девушками, не гнушается алкоголем и наркотиками. В то время другой парень в это время сражается и получает ранения во время боя.

В конце видеоролика появляется фраза: "Ты знаешь, чьих сыновей мобилизация не касается". Издание утверждает, что, вероятно, цель ролика — это распространение раздора и недовольства среди жителей Украины.

Теперь известно, что главные участники этой пропаганды – российские актеры. В частности, 26-летний Максим Громов, из Москвы и недавно принимавший участие в съемках пропагандистского видео во время президентских выборов в РФ.

В роли раненого бойца – 31-летний Александр Панов из Тюмени. Этот актер снимался в российских фильмах "Тобол", "Братик", "Не спеши", "Любовная магия" и "Гадалка" и был актером в кукольном театре.

Ни один из артистов не ответил на вопрос "Агентства" о съемках в пророссийском ролике, направленном против украинской мобилизации. При этом издание утверждает, что такую же "идею" можно привязать к РФ, в частности, к российской элите, когда дети состоятельных бизнесменов игнорируют военный призыв.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский пропагандист призвал убивать украинских детей. Российский военный и пропагандист Егор Гузенко призвал к убийству украинских детей. Такова реакция Гузенко на украинских школьников, которые пели песню "Отец наш – Бандера". Заявления российского пропагандиста расценивают как призыв к геноциду украинцев.



