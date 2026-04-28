Экологическая катастрофа в Туапсе: из-за пожара на нефтезаводе эвакуируют людей

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, являющийся критически важным узлом для экспорта российских энергоресурсов, снова стал целью атаки. Огромные столбы токсического дыма накрыли город, а местные власти были вынуждены прибегнуть к экстренным мерам. Губернатор Вениамин Кондратьев назвал событие "серьезной чрезвычайной ситуацией".

Последствия обстрела в Туапсе

Из-за риска распространения огня и угрозы взрывов мэр Сергей Бойко приказал вывезти жителей целых кварталов, расположенных вблизи предприятия. Людей размещают в помещениях местных школ.

Токсическая опасность и "нефтяной дождь"

Помимо непосредственного огня главной угрозой для здоровья людей стали продукты горения. Специалисты зафиксировали критическое загрязнение воздуха опасными соединениями.

"Ядовитые вещества, такие как бензол, ксилол и сажа, превышают допустимые нормы в два-три раза", — подтверждают представители местных властей.

Ситуация усугубляется аномальными осадками. Из-за смешивания дыма с влагой на город выпал так называемый "черный нефтяной дождь". Жители жалуются, что улицы, автомобили и одежда покрываются трудноотмытыми маслянистыми пятнами. Вдыхание воздуха может спровоцировать серьезные проблемы с легкими и иметь долгосрочные онкологические последствия.

Стратегическое значение объекта

Системные удары украинских дронов по нефтяной инфраструктуре РФ преследуют цель не только обескровить логистику оккупационных войск, но и лишить бюджет агрессора экспортных доходов. Туапсе играет ключевую роль в отгрузке топлива за границу, поэтому завод регулярно становится целью атак с начала 2025 года. Некоторые из предыдущих пожаров на этом объекте не могли потушить в течение нескольких суток.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле впервые официально прокомментировали серию атак беспилотников на российский город Туапсе, где расположены нефтехранилища и важная инфраструктура для экспорта энергоресурсов. Москва обвинила Украину в попытке дестабилизировать мировой нефтяной рынок