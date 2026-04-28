logo_ukra

BTC/USD

76116

ETH/USD

2285.89

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Екологічна катастрофа в Туапсе: через пожежу на нафтозаводі евакуюють людей
commentss НОВИНИ Всі новини

Екологічна катастрофа в Туапсе: через пожежу на нафтозаводі евакуюють людей

Удар по експорту Кремля: палаючий НПЗ у Туапсе спричинив масову евакуацію та «жирні опади»

28 квітня 2026, 18:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Нафтопереробний завод у Туапсе, який є критично важливим вузлом для експорту російських енергоресурсів, знову став ціллю атаки. Величезні стовпи токсичного диму накрили місто, а місцева влада була змушена вдатися до екстрених заходів. Губернатор Веніамін Кондратьєв назвав подію "серйозною надзвичайною ситуацією".

Наслідки обстрілу в Туапсе

Через ризик поширення вогню та загрозу вибухів мер Сергій Бойко наказав вивезти мешканців цілих кварталів, що розташовані поблизу підприємства. Людей наразі розміщують у приміщеннях місцевих шкіл.

Токсична небезпека та "нафтовий дощ"

Окрім безпосереднього вогню, головною загрозою для здоров'я людей стали продукти горіння. Фахівці зафіксували критичне забруднення повітря небезпечними сполуками.

"Ядовиті речовини, такі як бензол, ксилол і сажа, перевищують допустимі норми в два-три рази", — підтверджують представники місцевої влади.

Ситуація ускладнюється аномальними опадами. Через змішування диму з вологою на місто випав так званий "чорний нафтовий дощ". Жителі скаржаться, що вулиці, автомобілі та одяг вкриваються маслянистими плямами, які важко відмити. Вдихання такого повітря може спровокувати серйозні проблеми з легенями та мати довгострокові онкологічні наслідки.

Стратегічне значення об’єкта

Системні удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі РФ мають на меті не лише знекровити логістику окупаційних військ, а й позбавити бюджет агресора експортних прибутків. Туапсе відіграє ключову роль у відвантаженні палива за кордон, тому завод регулярно стає ціллю атак з початку 2025 року. Деякі з попередніх пожеж на цьому об’єкті не могли загасити протягом кількох діб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі вперше офіційно прокоментували серію атак безпілотників на російське місто Туапсе, де розташовані нафтосховища та важлива інфраструктура для експорту енергоресурсів. Москва звинуватила Україну у спробі дестабілізувати світовий нафтовий ринок.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини