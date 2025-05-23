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Экономика РФ летит в пропасть: на Западе представили доказательства

В документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, прогнозируется, что РЖД перевезут на 36,7 млн тонн меньше первоначально запланированных на 2025 год 1,24 млрд тонн

23 мая 2025, 14:05
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Кравцев Сергей

Крупнейшие российские экспортеры, включая "Русал" и "Газпромнефть", снизили запланированный объем поставок по железной дороге на 2025 года. Что лишний раз говорит о настоящем состоянии российской экономики. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Экономика РФ летит в пропасть: на Западе представили доказательства

Экономика России. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, объемы грузоперевозок, которые в 2024 году достигли 15-летнего минимума, являются важными сигналами состояния производственного сектора экспортно-ориентированной экономики России.

В документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, прогнозируется, что РЖД перевезут на 36,7 млн тонн меньше первоначально запланированных на 2025 год 1,24 млрд тонн. В период с января по апрель 2025 года общий объем грузоперевозок снизился на 6,8% в годовом исчислении.

Жесткая денежно-кредитная политика, при которой ключевая ставка Банка России с октября равна 21%, привела к снижению темпов строительства, говорится в документе РЖД.

Высокие ставки также заставили производителей стали снизить объемы погрузки, говорится в сообщении, в частности, "Северсталь", "ММК", "ТМК", НЛМК и Евраз среди компаний, способствующих сокращению объемов грузоперевозок.

Производство стали, экспорт и внутренний спрос снизились в 2024 году, согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали. Производство продолжило падать в этом году.

В документе названы усиленные санкции против металлургических, лесных и нефтяных компаний — Газпромнефть, Сургутнефтегаз и Татнефть — как негативный фактор. Сокращение экспорта древесины, удобрений, металлов и нефтепродуктов в Китай также сказалось на объемах грузоперевозок, говорится в документе. Товарооборот между Россией и Китаем снизился на 7,5% с начала года.

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Источник: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/russias-major-exporters-cut-rail-cargo-volumes-economy-slows-document-shows-2025-05-23/
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