Экономика РФ растет быстрее, чем все другие развитые экономики, включая США: в чем секрет

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Кравцев Сергей
Российская экономика все еще сильна, несмотря на рост военных расходов и западные торговые ограничения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider со ссылкой на оценки Фонда Карнеги.
Экономика России. Фото из открытых источников
При этом Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году экономика РФ будет расти быстрее, чем все другие развитые экономики, включая США. Отмечается, что частично это объясняется тем, что Россия смогла найти способы обойти санкции, например, продавать нефть союзникам, одновременно импортируя западные товары через третьи страны.
Однако, обращают внимание авторы материала, Россия имеет дело с тремя большими проблемами на третьем году войны. Для Владимира Путина проблема сводится к финансированию российской армии, поддержанию уровня жизни российских граждан и сохранению стабильности экономики. Эти три цели России становится все труднее достичь.
В статье указывается, что признаки слабости уже начали выходить на поверхность. В этом году Кремль планирует потратить рекордную сумму на свою армию. Это может негативно повлиять на экономику страны, поскольку расходы на оборону "в целом непродуктивны", и непонятно, закончится ли российско-украинская война в ближайшее время.
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Ігор
23 апреля 2024, 15:07
Аналіз кнута і пряника: "економіка Росії зростає краще в світі але це не вічно". В Україні швидкість зростання професійних експертів найбільша в світі. І як з такою кількістю професійних експертів життя і розвиток в Україні найгірші в світі? Щось не так в недокраїні - десь якась невідповідність. Може невідповідність в порівнянні прогнозів з реальними подіями? А може в тому що всі експерти є складовою критичної інфраструктури і підпадають під бронь?