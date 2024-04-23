Экономика РФ растет быстрее, чем все другие развитые экономики, включая США: в чем секрет

Российская экономика все еще сильна, несмотря на рост военных расходов и западные торговые ограничения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider со ссылкой на оценки Фонда Карнеги.

Экономика России. Фото из открытых источников

При этом Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году экономика РФ будет расти быстрее, чем все другие развитые экономики, включая США. Отмечается, что частично это объясняется тем, что Россия смогла найти способы обойти санкции, например, продавать нефть союзникам, одновременно импортируя западные товары через третьи страны.

"Возникла парадоксальная ситуация: российская экономика сейчас стабильна как вопреки западным санкциям, так и благодаря им. Но эта трудно завоеванная стабильность не вечна. В лучшем случае, нынешний порядок, вероятно, начнет разваливаться в течение полутора лет из-за растущих дисбалансов и возможных социальных проблем", – подчеркивает научный сотрудник Евразийского центра Карнеги Александра Прокопенко.

Однако, обращают внимание авторы материала, Россия имеет дело с тремя большими проблемами на третьем году войны. Для Владимира Путина проблема сводится к финансированию российской армии, поддержанию уровня жизни российских граждан и сохранению стабильности экономики. Эти три цели России становится все труднее достичь.

В статье указывается, что признаки слабости уже начали выходить на поверхность. В этом году Кремль планирует потратить рекордную сумму на свою армию. Это может негативно повлиять на экономику страны, поскольку расходы на оборону "в целом непродуктивны", и непонятно, закончится ли российско-украинская война в ближайшее время.

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