Приближенные к Путину олигархи триумфуют: действительно ли санкции могут быть отменены

Высший суд ЕС, который отменил санкции против миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена, открыл путь сотням лиц, связанных с Кремлем, к обжалованию санкционного режима. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, что чиновники ЕС и юридические эксперты заявили, что неожиданное решение суда стало тревожным прецедентом, поскольку оно ставит под сомнение принцип, используемый во многих других санкциях, что близость к президенту России Владимиру Путину означает соучастие во вторжении.

"Это решение пролило свет на очевидные недостатки в процессе исследований и сбора разведывательной информации ЕС при разработке ограничений против более чем 1700 физических и 400 юридических лиц с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала конфликт на востоке Украины", – говорится в статье.

Ряд россиян, находящихся под санкциями, заявили FT, что доказательства, использованные против них, были необоснованными, несовершенными или вводящими в заблуждение, и преимущественно основывались на общедоступной информации. Отмечается, что доказательства против Авена и Фридмана, которые были отклонены, включали четыре новости, которые суд признал "недостаточно обоснованными".

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