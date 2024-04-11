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Приближенные к Путину олигархи триумфуют: действительно ли санкции могут быть отменены

По информации FT, приближенные к Кремлю лица получили путь для обжалования санкций ЕС

сегодня, 14:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Высший суд ЕС, который отменил санкции против миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена, открыл путь сотням лиц, связанных с Кремлем, к обжалованию санкционного режима. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Приближенные к Путину олигархи триумфуют: действительно ли санкции могут быть отменены

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, что чиновники ЕС и юридические эксперты заявили, что неожиданное решение суда стало тревожным прецедентом, поскольку оно ставит под сомнение принцип, используемый во многих других санкциях, что близость к президенту России Владимиру Путину означает соучастие во вторжении.

"Это решение пролило свет на очевидные недостатки в процессе исследований и сбора разведывательной информации ЕС при разработке ограничений против более чем 1700 физических и 400 юридических лиц с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала конфликт на востоке Украины", – говорится в статье.

Ряд россиян, находящихся под санкциями, заявили FT, что доказательства, использованные против них, были необоснованными, несовершенными или вводящими в заблуждение, и преимущественно основывались на общедоступной информации. Отмечается, что доказательства против Авена и Фридмана, которые были отклонены, включали четыре новости, которые суд признал "недостаточно обоснованными".

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на санкционное давление и исход из РФ значительной части западных компаний, там растет число миллиардеров, а торговля нефтью и топливом, хоть и не без проблем, но продолжается. Что и почему происходит сейчас с экономикой страны-агрессора, с санкциями? Каковы перспективы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.ft.com/content/722d0e1e-6bf2-4cb7-a290-518dacb5899f
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