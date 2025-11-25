logo

BTC/USD

87703

ETH/USD

2939.71

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Экономика РФ за 3 месяца вернется в 90-е: что об этом говорит
commentss НОВОСТИ Все новости

Экономика РФ за 3 месяца вернется в 90-е: что об этом говорит

Индия и Китай могут полностью отказаться от российской нефти

25 ноября 2025, 15:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Основные покупатели подсанкционной нефти из России наконец-то зашевелились. КНР практически отказалась от покупки российской марки нефти ESPO. Для России это очень плохая новость, поскольку цена этой марки нефти всегда была значительно выше Urals. Более того, с 2025 года в РФ включили ESPO в расчет "налоговой" цены. Однако, если продажи ESPO падают, а алгоритм расчета "налоговой" цены никто не изменит, потому что дефицит и так улетает в космос, все российские нефтяные компании автоматически окажутся под повышенным фискальным давлением. Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Экономика РФ за 3 месяца вернется в 90-е: что об этом говорит

Нарендра Моди и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Эксперт напоминает, что еще раньше КНР завозились индийцы, которые за 2 недели ноября сократили закупку российской нефти на 66%. Россияне начали разводить панику, что не смогут заместить весь индийский объем в 2 млн баррелей в сутки новыми покупателями. Впрочем, позже Bloomberg распространил информацию о том, что Индия возвращается к покупке российской нефти. Правда, материал содержал странные данные, что Индии предложили скидку в 7 долларов по отношению к цене на brent. Информация действительно странная, поскольку мы уже сейчас видим 10 долларов разницы.

"Впрочем, Кремль точно обеспокоен поведением индейцев. Кровавый диктор сам собирается посетить Индию в декабре, и на днях встречался с главой МИД Индии, что чуть ли не по протоколу, но показывает внимание России в Индию как к торговому партнеру. Однако похоже, что Индия больше подвергается давлению США, чем условиям РФ. Страна недавно заявила о своей готовности закупать у США оружие, что является первым шагом для ослабления зависимости от России", – отметил финансист.

По его словам, китайские церемонии по ESPO и индийские реверансы в сторону США точно приведут к очень тяжелому декабрю для России. Мало того, что цена на нефть долго остается низкой, так еще и произошел рост дисконтов на фоне сокращения объемов. Заменить Индию и КНР на рынке нефти россиянам не кем физически. Если эти страны переполовинят покупку российской нефти, то российская экономика через 3 месяца вернется в девяностые.

Читайте также на портале "Комментарии" – "СВО" продолжается: с какими проблемами столкнулось большинство регионов России к концу года.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости