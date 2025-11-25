Основные покупатели подсанкционной нефти из России наконец-то зашевелились. КНР практически отказалась от покупки российской марки нефти ESPO. Для России это очень плохая новость, поскольку цена этой марки нефти всегда была значительно выше Urals. Более того, с 2025 года в РФ включили ESPO в расчет "налоговой" цены. Однако, если продажи ESPO падают, а алгоритм расчета "налоговой" цены никто не изменит, потому что дефицит и так улетает в космос, все российские нефтяные компании автоматически окажутся под повышенным фискальным давлением. Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Нарендра Моди и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Эксперт напоминает, что еще раньше КНР завозились индийцы, которые за 2 недели ноября сократили закупку российской нефти на 66%. Россияне начали разводить панику, что не смогут заместить весь индийский объем в 2 млн баррелей в сутки новыми покупателями. Впрочем, позже Bloomberg распространил информацию о том, что Индия возвращается к покупке российской нефти. Правда, материал содержал странные данные, что Индии предложили скидку в 7 долларов по отношению к цене на brent. Информация действительно странная, поскольку мы уже сейчас видим 10 долларов разницы.

"Впрочем, Кремль точно обеспокоен поведением индейцев. Кровавый диктор сам собирается посетить Индию в декабре, и на днях встречался с главой МИД Индии, что чуть ли не по протоколу, но показывает внимание России в Индию как к торговому партнеру. Однако похоже, что Индия больше подвергается давлению США, чем условиям РФ. Страна недавно заявила о своей готовности закупать у США оружие, что является первым шагом для ослабления зависимости от России", – отметил финансист.

По его словам, китайские церемонии по ESPO и индийские реверансы в сторону США точно приведут к очень тяжелому декабрю для России. Мало того, что цена на нефть долго остается низкой, так еще и произошел рост дисконтов на фоне сокращения объемов. Заменить Индию и КНР на рынке нефти россиянам не кем физически. Если эти страны переполовинят покупку российской нефти, то российская экономика через 3 месяца вернется в девяностые.

