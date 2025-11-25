«СВО» продовжується: з якими проблемами зіткнулися більшість регіонів Росії під кінець року

Понад половина російських регіонів (56) зіткнулися з дефіцитом бюджету. За підсумками січня-вересня 2025 року сукупний показник дорівнює 169,2 млрд руб (близько 1,19 млрд дол. США). Як передає портал "Коментарі", про це пише The Moscow Times.

Бюджет РФ. Фото: з відкритих джерел

Причиною стало зростання витрат на 14,6% за останній рік при зростанні доходів на 6,9% в порівнянні з тим же періодом минулого року — до 16 трлн руб.

Найбільший дефіцит в абсолютному вираженні зафіксований у Кемеровській (43,9 млрд руб.) та Іркутській (41,1 млрд) областях, а також у Ямало-Ненецькому автономному окрузі (38 млрд).

Крім того, високий показник відзначається у Тюменській, Новосибірській та Нижегородській областях.

Водночас, окремі регіони показали профіцит бюджету. У Москві за дев'ять місяців він становив 269,4 млрд рублів, у Санкт-Петербурзі — 47,9 млрд, а в Татарстані — 43,9 млрд.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Росії, як і в більшості колишніх республік СРСР, бюджет помирає із завершенням бюджетного року (31.12.25). Однак є всі ознаки того, що російський бюджет зустрінеться із Господом раніше запланованого. Таку думку висловив економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Експерт розповідає, що за жовтень дефіцит бюджету РФ додав ще 0,4 трлн. рублів і досяг 4,2 трлн. Здавалося б, що негативні прогнози не виправдалися і Росія здійснить рік із плановим дефіцитом, переглянутим вкотре у вересні, у розмірі 5,7 трлн рублів, але несподівано заметушився російський Мінфін. Спочатку він збільшив граничний обсяг запозичень на останній квартал року з 1,5 до 3,8 трлн. рублів, а потім тільки за 12.11.25 розмістив відразу майже на 1,9 трлн. рублів урядових бондів. Всі бонди були з плаваючою прибутковістю і нагадували за умовами ті ОФЗ, якими закривали кінець 2024 року вже в авральному режимі.