Основні покупці підсанкційної нафти з рф нарешті заворушились. КНР майже відмовилась від купівлі російської марки нафти ESPO. Для рф це дуже погана новина, оскільки ціна цієї марки нафти завжди були значно вищою за Urals. Більше того, з 2025 року в рф включили ESPO в розрахунок "податкової" ціни. Проте, якщо продажі ESPO падають, а алгоритм розрахунку "податкової" ціни ніхто не змінить, бо дефіцит і так улітає в космос, то всі російські нафтові компанії автоматично опиняться під підвищеним фіскальним тиском. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Нарендра Моді та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Експерт нагадує, що ще раніше за КНР заворушились індійці, які за 2 тижня листопада скоротили закупку російської нафти на 66%. Росіяни ж почали розводити паніку, що не зможуть замістити весь індійський обсяг у 2 млн барелів на добу новими покупцями. Втім, пізніше Bloomberg розповсюдив інформацію, що Індія повертається до купівлі російської нафти. Правда, матеріал містив дивні дані, що Індії запропонували знижку аж у 7 доларів по відношенню до ціни на brent. Інформація і справді дивна, оскільки ми вже зараз бачимо 10+ доларів різниці.

"Втім, Кремль точно занепокоєний поведінкою індійців. Кривавий диктор сам збирається відвідати Індію у грудні, і на днях зустрічався з головою МЗС Індії, що трохи не за протоколом, але показує увагу рф до Індії як до торговельного партнера. Проте схоже, що Індія більше піддається тиску США ніж умовам рф. Країна не так давно заявила про свою готовність закупати в США зброю, що є першим кроком для ослаблення залежності від рф", – зауважив фінансист.

За його словами, китайські церемонії з ESPO та індійські реверанси в бік США точно призведуть до дуже важкого грудня для рф. Мало того, що ціна на нафту тривалий час залишається низькою, так ще й відбулось зростання дисконтів на фоні скорочення обсягів. Замінити Індію та КНР на ринку нафти росіянам немає ким фізично. Якщо ці країни переполовинять купівлю російської нафти, то російська економіка за 3 місяці повернеться в дев’яності.

