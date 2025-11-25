Економіка РФ за 3 місяці повернеться в 90-ті: що про це говорить

Рубрики
Кравцев Сергей
Основні покупці підсанкційної нафти з рф нарешті заворушились. КНР майже відмовилась від купівлі російської марки нафти ESPO. Для рф це дуже погана новина, оскільки ціна цієї марки нафти завжди були значно вищою за Urals. Більше того, з 2025 року в рф включили ESPO в розрахунок "податкової" ціни. Проте, якщо продажі ESPO падають, а алгоритм розрахунку "податкової" ціни ніхто не змінить, бо дефіцит і так улітає в космос, то всі російські нафтові компанії автоматично опиняться під підвищеним фіскальним тиском. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.
Нарендра Моді та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Експерт нагадує, що ще раніше за КНР заворушились індійці, які за 2 тижня листопада скоротили закупку російської нафти на 66%. Росіяни ж почали розводити паніку, що не зможуть замістити весь індійський обсяг у 2 млн барелів на добу новими покупцями. Втім, пізніше Bloomberg розповсюдив інформацію, що Індія повертається до купівлі російської нафти. Правда, матеріал містив дивні дані, що Індії запропонували знижку аж у 7 доларів по відношенню до ціни на brent. Інформація і справді дивна, оскільки ми вже зараз бачимо 10+ доларів різниці.
За його словами, китайські церемонії з ESPO та індійські реверанси в бік США точно призведуть до дуже важкого грудня для рф. Мало того, що ціна на нафту тривалий час залишається низькою, так ще й відбулось зростання дисконтів на фоні скорочення обсягів. Замінити Індію та КНР на ринку нафти росіянам немає ким фізично. Якщо ці країни переполовинять купівлю російської нафти, то російська економіка за 3 місяці повернеться в дев’яності.
